2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ammattilaistasoinen, ympäristöystävällinen, ergonominen näyttö
Ympäristöystävällinen EPEAT Gold -sertifioitu Philips 220P2 -ammattilaisnäyttö, jossa on ZeroWatt-kytkin, 0,1 watin ohjelmallinen virrankatkaisu, Smart Ergo -teline, stereoääni ja 4-porttinen USB-keskitin, parantaa tuottavuuttasi
22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+
Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.
Philipsin Sense and Simplicity -ajatuksen mukaisesti annamme sinulle mahdollisuuden valita vastuuntuntoisesti ja katkaista näytöstä virran milloin tahansa. Yhdellä näytön taustapaneelin virtakytkimen painalluksella näytön virrankulutus voidaan laskea nollaan. Kun virta on katkaistu, näyttö ei saa ollenkaan virtaa, mikä osaltaan pienentää hiilijalanjälkeä.
Älykkäät SmartTouch-ohjaimet ovat kosketusherkkiä kuvakkeita, jotka korvaavat ulkonevat painikkeet. SmartTouch-ohjaimet reagoivat kevyimpäänkin kosketukseen ja käynnistävät esimerkiksi näytön tai lisäävät näytön kirkkautta tai terävyyttä SmartImage Lite -toiminnon avulla. Kun toiminto on käytössä, SmartTouch-kuvakkeet hohtavat osoituksena annetuista komennoista.
4.8
5:stä
5
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
RichLS
10/10/2011
United Kingdom
Very Good Quality
This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Cannondaler
15/05/2013
Nederland
Verbluffend
Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor