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Tuotanto lopetettu

BrillianceLCD-näyttö ja Pivot-teline, USB, ääni

220P2ES/00

4.8

| (5) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Ammattilaistasoinen, ympäristöystävällinen, ergonominen näyttö

Ympäristöystävällinen EPEAT Gold -sertifioitu Philips 220P2 -ammattilaisnäyttö, jossa on ZeroWatt-kytkin, 0,1 watin ohjelmallinen virrankatkaisu, Smart Ergo -teline, stereoääni ja 4-porttinen USB-keskitin, parantaa tuottavuuttasi

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Ammattilaistasoinen, ympäristöystävällinen, ergonominen näyttö

  • 22" (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

Kiinteät stereokaiuttimet multimediaelämyksiin

Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

ZeroWatt-kytkimellä 100 % virransäästö

Philipsin Sense and Simplicity -ajatuksen mukaisesti annamme sinulle mahdollisuuden valita vastuuntuntoisesti ja katkaista näytöstä virran milloin tahansa. Yhdellä näytön taustapaneelin virtakytkimen painalluksella näytön virrankulutus voidaan laskea nollaan. Kun virta on katkaistu, näyttö ei saa ollenkaan virtaa, mikä osaltaan pienentää hiilijalanjälkeä.

Tyylikkäät SmartTouch-ohjaimet

Älykkäät SmartTouch-ohjaimet ovat kosketusherkkiä kuvakkeita, jotka korvaavat ulkonevat painikkeet. SmartTouch-ohjaimet reagoivat kevyimpäänkin kosketukseen ja käynnistävät esimerkiksi näytön tai lisäävät näytön kirkkautta tai terävyyttä SmartImage Lite -toiminnon avulla. Kun toiminto on käytössä, SmartTouch-kuvakkeet hohtavat osoituksena annetuista komennoista.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

5

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Quality

This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.

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Arvioitu tuote: Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

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