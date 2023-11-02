2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
Katso eloisia LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on stereokaiuttimet ja SmartControl lite. Loistava valinta!
V Line
22" (55,9 cm)
Energy Star on Yhdysvaltain EPAn tukema energiansäästöohjelma, joka on otettu käyttöön useissa muissakin maissa. Energy Star -sertifikaatti varmistaa, että tuote, jota olet ostamassa, vastaa viimeisimpiä tehokkuusstandardeja ja toimii mahdollisimman tehokkaasti kaikilla käyttötasoilla. Uudet Philips-näytöt on sertifioitu Energy Star 5.0 -määritelmien mukaan ja vähintään vastaavat standardia. Energy Star 5.0 esimerkiksi vaatii, että laitteen virrankulutus lepotilassa on alle 1 wattia. Philipsin näytöt kuluttavat alle 0,5 wattia. Lisätietoja on osoitteessa www.energystar.gov
4.1
5:stä
23
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Käyttöpäivä 2021-11-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Käyttöpäivä 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LAB LCD monitor with LED backlight