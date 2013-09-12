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  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

220V4LSB/00

4.3
| (12) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
Katso eloisia LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on SmartControl lite. Loistava valinta!
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Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

  • V Line

  • 22" (55,9 cm)

LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

12

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

3
1

12/09/2013

België

België

Tres tres bon moniteur

Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

02/09/2013

Italia

Italia

Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.

Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

29/07/2013

France

France

Excellente qualité d'image.

Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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