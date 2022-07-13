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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

220V8/00

4.5

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Eloisat ja terävät kuvat yli rajojen

Philips V line -laajakuvanäyttö on tarkoitettu katseluun ilman rajoituksia. Ominaisuuksiin kuuluvat heijastuksen esto, LowBlue-tila ja silmille hellävarainen vilkkumaton kuva.

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Eloisat ja terävät kuvat yli rajojen

  • V Line

  • 22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!

Välkkymätön tekniikka vähentää silmien väsymistä

LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.

LowBlue-tila lisää työn tehokkuutta vähentämällä silmien rasitusta

Tutkimukset ovat osoittaneet, että LED-näyttöjen lyhyen aaltopituuden siniset valonsäteet voivat ultraviolettivalon tavoin aiheuttaa vauriota silmille ja vaikuttaa näköön pitkällä aikavälillä. Hyvinvointia edistämään kehitetty Philips LowBlue -tila vähentää haitallista lyhyen aaltopituuden sinistä valoa älykkään ohjelmistotekniikan avulla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

13/07/2022

Italia

Italia

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo

Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221V8 Monitor LCD

Käyttöpäivä 2022-06-13

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221V8 Monitor LCD

Käyttöpäivä 2022-06-13

31/08/2020

Nederland

Nederland

Mooi heldere beeldweergave.

We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 220V8 LCD-monitor

Käyttöpäivä 2019-07-31

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 220V8 LCD-monitor

Käyttöpäivä 2019-07-31

21/08/2026

España

España

Vahvistettu ostaja

Perfecto en relación calidad/precio

Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.

Arvioitu tuote: 221V8 Monitor LCD

Käyttöpäivä 2026-08-01

Arvioitu tuote: 221V8 Monitor LCD

Käyttöpäivä 2026-08-01

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