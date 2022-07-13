2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Eloisat ja terävät kuvat yli rajojen
Philips V line -laajakuvanäyttö on tarkoitettu katseluun ilman rajoituksia. Ominaisuuksiin kuuluvat heijastuksen esto, LowBlue-tila ja silmille hellävarainen vilkkumaton kuva.
V Line
22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!
LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että LED-näyttöjen lyhyen aaltopituuden siniset valonsäteet voivat ultraviolettivalon tavoin aiheuttaa vauriota silmille ja vaikuttaa näköön pitkällä aikavälillä. Hyvinvointia edistämään kehitetty Philips LowBlue -tila vähentää haitallista lyhyen aaltopituuden sinistä valoa älykkään ohjelmistotekniikan avulla.
4.5
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Barracuda77
13/07/2022
Italia
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo
Prodotto ottimo rapporto qualita' prezzo, per regolare le impostazioni di visione giuste è un po' macchinoso ma poi i risultati sono discreti
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221V8 Monitor LCD
Käyttöpäivä 2022-06-13
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221V8 Monitor LCD
Käyttöpäivä 2022-06-13
KlinkerCentrale
31/08/2020
Nederland
Mooi heldere beeldweergave.
We hebben al meer monitoren van Philips en allemaal hebben ze een mooie heldere beeldweergave. En dat voor een acceptabele prijsstelling. Ook nu hebben we er meteen maar 3 gekocht.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 220V8 LCD-monitor
Käyttöpäivä 2019-07-31
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 220V8 LCD-monitor
Käyttöpäivä 2019-07-31
Oxidaox1960
21/08/2026
España
Vahvistettu ostaja
Perfecto en relación calidad/precio
Para trabajo de "oficina" va sobrado. Se queda algo corto en calidad de imagen, contraste, brillo... para ver series o películas, pero, por el precio, es totalmente recomendable si no eres muy exigente. Y si lo eres, gástate el dinero en algo de mas calidad, evidentemente. Sobre el sonido ni idea ya que cogí el que no lleva altavoces. Desde luego lo volvería a comprar.
Arvioitu tuote: 221V8 Monitor LCD
Käyttöpäivä 2026-08-01
Arvioitu tuote: 221V8 Monitor LCD
Käyttöpäivä 2026-08-01
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.