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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

221S8LDAB/00

4.8

| (6) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Luotettavuus ja tehokkuus

Philips S Line -näyttö tehostaa työskentelyäsi. Huippuominaisuuksien – kuten Flicker-Free- ja LowBlue-tekniikoiden – ansiosta päätetyö ei rasita silmiäsi.

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Luotettavuus ja tehokkuus

  • S Line

  • 22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten

Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!

Välkkymätön tekniikka vähentää silmien väsymistä

LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

6

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

17/06/2021

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Philips Monitor LCD

Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221S8LDAB LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2020-12-17

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221S8LDAB LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2020-12-17

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,

Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor

Edut

wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild

Haitat

keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221S8LDAB LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2020-12-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221S8LDAB LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2020-12-01

23/12/2020

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

MONITOR CON OTTIMA RISOLUZIONE SOPRATTUTTO IN DVI

CONFEZIONE COMPLETA ESCLUSO IL CAVETTO DMI monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221S8LDAB Monitor LCD

Käyttöpäivä 2019-11-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221S8LDAB Monitor LCD

Käyttöpäivä 2019-11-23

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  2. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.

  3. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.