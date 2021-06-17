2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
221S8LDAB/00
Luotettavuus ja tehokkuus
Philips S Line -näyttö tehostaa työskentelyäsi. Huippuominaisuuksien – kuten Flicker-Free- ja LowBlue-tekniikoiden – ansiosta päätetyö ei rasita silmiäsi.
S Line
22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!
LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.
4.8
5:stä
6
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Hackebeil
17/06/2021
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Philips Monitor LCD
Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221S8LDAB LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2020-12-17
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221S8LDAB LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2020-12-17
tinamädel
01/01/2021
Deutschland
Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,
Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor
Edut
wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild
Haitat
keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221S8LDAB LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2020-12-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221S8LDAB LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2020-12-01
FRANCESCO GENOVA
23/12/2020
Italia
Vahvistettu ostaja
MONITOR CON OTTIMA RISOLUZIONE SOPRATTUTTO IN DVI
CONFEZIONE COMPLETA ESCLUSO IL CAVETTO DMI monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221S8LDAB Monitor LCD
Käyttöpäivä 2019-11-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221S8LDAB Monitor LCD
Käyttöpäivä 2019-11-23
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.