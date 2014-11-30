2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
221TE4LB/00
Motivo
21,5" (54,6 cm)
Full HD -näyttö
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
Näytön kiinteä digitaalinen TV-viritin korkealaatuisten TV-signaalien vastaanottamiseen ja näyttämiseen useista eri lähteistä.
Full HD -näytössä on 1 920 x 1 080 pikselin laajakulmaresoluutio. Tämä on suurin mahdollinen resoluutio HD-lähdettä käytettäessä ja kuvan laatu on erinomainen. Näyttö tukee myös 1 080 pikselin signaaleja kaikista lähteistä, kuten Blu-ray ja HD-pelikonsolit. Signaalinkäsittely päivitetään tukemaan tätä huomattavasti suurempaa signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat.
3.7
5:stä
26
Arviot
Ollie74
30/11/2014
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
tv
Good brand easy to use menu nice design good picture
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
James Bont
24/05/2020
Nederland
ZEER MOOI BEELD.
Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Δημήτρης64
20/08/2019
Ελλάδα
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) ΠΑΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED