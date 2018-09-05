2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
223V5LHSB2/00
Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
Katso eloisia LED-kuvia Philips-näytöstä, jossa on HDMI ja SmartControl Lite. Loistava valinta!
V Line
22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.
3.4
5:stä
22
Arviot
Fsurfer
05/09/2018
United Kingdom
Using 2 connected to my Acer Laptop
Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Sator
29/03/2021
España
Vahvistettu ostaja
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Edut
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Haitat
Una salida de audio?
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Käyttöpäivä 2020-02-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Käyttöpäivä 2020-02-29
Vogelwaarde
27/08/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
mooi helder beeldscherm
Dit is een mooi en helder beeldscherm voor een betaalbare prijs . Gemakkelijk aansluiten en alles werkte gelijk naar behoren . Ik ben er dik tevreden mee.
Edut
mooi beeld
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite
Käyttöpäivä 2019-07-27
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite
Käyttöpäivä 2019-07-27