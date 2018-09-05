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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Arviot

Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

Katso eloisia LED-kuvia Philips-näytöstä, jossa on HDMI ja SmartControl Lite. Loistava valinta!

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Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

  • V Line

  • 22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

HDMI-valmis Full HD -viihteeseen

HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.

Pieni koko säästää tilaa

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Arviot

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3.4

5:stä

22

Arviot

05/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Using 2 connected to my Acer Laptop

Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)

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Arvioitu tuote: 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

29/03/2021

España

España

Vahvistettu ostaja

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Edut

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Haitat

Una salida de audio?

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Käyttöpäivä 2020-02-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Käyttöpäivä 2020-02-29

27/08/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

mooi helder beeldscherm

Dit is een mooi en helder beeldscherm voor een betaalbare prijs . Gemakkelijk aansluiten en alles werkte gelijk naar behoren . Ik ben er dik tevreden mee.

Edut

mooi beeld

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite

Käyttöpäivä 2019-07-27

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite

Käyttöpäivä 2019-07-27

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