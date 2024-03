Ympäristöä säästävät materiaalit täyttävät kansainväliset standardit

Philips on sitoutunut käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja koko näyttövalikoimassaan. Runkojen muoviosat, alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit valmistetaan täysin kierrätettävistä materiaaleista. Tietyissä malleissa jopa 65 % valmistusmateriaalista on kuluttajien kierrättämää muovia. RoHS-standardien tiukan noudattamisen ansiosta laitteissamme on entistä vähemmän myrkyllisiä aineita, eivätkä ne sisällä lainkaan esimerkiksi lyijyä. CCFL-taustavalaistujen näyttöjen elohopeapitoisuutta on vähennetty huomattavasti, ja LED-taustavalaistut näytöt ovat täysin elohopeattomia. Lisätietoja saat osoitteesta http://www.asimpleswitch.com/global/.