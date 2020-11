Ympäristöä säästävät materiaalit täyttävät kansainväliset standardit

Philips on sitoutunut käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja koko näyttövalikoimassaan. Runkojen muoviosat, alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit valmistetaan 100 % kierrätettävistä materiaaleista. Tietyissä malleissa jopa 65 % valmistusmateriaalista on kuluttajien kierrättämää muovia. RoHS-standardien tiukka noudattaminen takaa tuntuvia vähennyksiä myrkyllisten aineiden (kuten lyijy) käytössä, tai niitä ei ole lainkaan. CCFL-taustavalaistujen näyttöjen elohopeapitoisuutta on tuntuvasti vähennetty ja LED-taustavalaistut näytöt ovat elohopeattomia.