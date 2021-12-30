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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

226E9QHAB/00

3.6

| (14) Arviot

Eloisat ja kirkkaat yksityiskohdat, huippuluokan muotoilua

Tyylikäs näyttö edustaa huippuluokan muotoilua ja uusinta tekniikkaa. Laajakuvanäytön kuvanlaatu on terävä ja selkeä kaikista kuvakulmista. Flicker-Free-tekniikka vähentää silmien rasitusta.

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Eloisat ja kirkkaat yksityiskohdat, huippuluokan muotoilua

  • E Line

  • 22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Vaivatonta ja sujuvaa pelaamista AMD FreeSync™ -tekniikan ansiosta

Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. Tästä pitää huolen Philipsin uusi näyttö. AMD FreeSync™ -tekniikka takaa sujuvan ja häiriöttömän suorituskyvyn, näytön nopean päivityksen ja huippulyhyet vasteajat lähes kaikilla kuvanopeuksilla.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

Ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.6

5:stä

14

Arviot

3

30/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice

Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226E9QHAB LCD monitor

Käyttöpäivä 2020-12-30

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226E9QHAB LCD monitor

Käyttöpäivä 2020-12-30

07/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Crystal Clear

Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.

Edut

Easy set up and clear flicker free image.

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226E9QHAB LCD monitor

Käyttöpäivä 2019-06-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226E9QHAB LCD monitor

Käyttöpäivä 2019-06-07

10/10/2019

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent product

This monitor does exactly what it is meant to do. It plugged straight in to my computer and worked first time. All I had to do was resize the image to fit the screen. The picture is very clear and sharp, and the high quality is particularly noticeable when playing videos. Using the menu is a bit fiddly and takes some getting used to but once everything is set up you should rarely need to use it. The base takes quite a bit of room on the desk but on the other hand the monitor is very stable. Overall excellent for the price.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226E9QHAB LCD monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226E9QHAB LCD monitor

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  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  5. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.