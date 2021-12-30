2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
226E9QHAB/00
Eloisat ja kirkkaat yksityiskohdat, huippuluokan muotoilua
Tyylikäs näyttö edustaa huippuluokan muotoilua ja uusinta tekniikkaa. Laajakuvanäytön kuvanlaatu on terävä ja selkeä kaikista kuvakulmista. Flicker-Free-tekniikka vähentää silmien rasitusta.
E Line
22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. Tästä pitää huolen Philipsin uusi näyttö. AMD FreeSync™ -tekniikka takaa sujuvan ja häiriöttömän suorituskyvyn, näytön nopean päivityksen ja huippulyhyet vasteajat lähes kaikilla kuvanopeuksilla.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.
3.6
5:stä
14
Arviot
theperson
30/12/2021
United Kingdom
Nice
Its just all-round good. I dont know if it is mountable tho?
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226E9QHAB LCD monitor
Käyttöpäivä 2020-12-30
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226E9QHAB LCD monitor
Käyttöpäivä 2020-12-30
Lion 66
07/07/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Crystal Clear
Does exactly what I need it to do. Very easy to set up and very clear. Made working from home a lot easier.
Edut
Easy set up and clear flicker free image.
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226E9QHAB LCD monitor
Käyttöpäivä 2019-06-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226E9QHAB LCD monitor
Käyttöpäivä 2019-06-07
Keith68
10/10/2019
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent product
This monitor does exactly what it is meant to do. It plugged straight in to my computer and worked first time. All I had to do was resize the image to fit the screen. The picture is very clear and sharp, and the high quality is particularly noticeable when playing videos. Using the menu is a bit fiddly and takes some getting used to but once everything is set up you should rarely need to use it. The base takes quite a bit of room on the desk but on the other hand the monitor is very stable. Overall excellent for the price.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226E9QHAB LCD monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226E9QHAB LCD monitor
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.