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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

226E9QSB/00

Eloisat ja kirkkaat yksityiskohdat, huippuluokan muotoilua

Tyylikäs näyttö edustaa huippuluokan muotoilua ja uusinta tekniikkaa. Laajakuvanäytön kuvanlaatu on terävä ja selkeä kaikista kuvakulmista. Flicker-Free-tekniikka vähentää silmien rasitusta.

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Eloisat ja kirkkaat yksityiskohdat, huippuluokan muotoilua

  • E Line

  • 22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Välkkymätön tekniikka vähentää silmien väsymistä

LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.

EasyRead-tila – kuin lukisit paperista

Ympäristöä säästävät materiaalit täyttävät kansainväliset standardit

Philips on sitoutunut käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja koko näyttövalikoimassaan. Runkojen muoviosat, alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit valmistetaan 100 % kierrätettävistä materiaaleista. Tietyissä malleissa jopa 65 % valmistusmateriaalista on kuluttajien kierrättämää muovia. RoHS-standardien tiukka noudattaminen takaa tuntuvia vähennyksiä myrkyllisten aineiden (kuten lyijy) käytössä, tai niitä ei ole lainkaan. CCFL-taustavalaistujen näyttöjen elohopeapitoisuutta on tuntuvasti vähennetty ja LED-taustavalaistut näytöt ovat elohopeattomia.

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  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  3. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.