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  • Energy Label Europe A
    Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta
  • Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta
  • Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta
  • Energy Label Europe A
    Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta
  • Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta
  • Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta

Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

227E4LHAB/00

3.9
| (63) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta
Katso upeita LED-kuvia luonnollisin värein tältä ohuelta ja tyylikkäältä näytöltä. Siinä on upeita ominaisuuksia, kuten HDMI ja stereokaiuttimet, ja se on valmis viihdyttämään sinua!
Näytä kaikki edut

stereokaiuttimilla

Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta

  • E Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD -näyttö

LED-tekniikalla luonnolliset värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

SmartImage Lite ainutlaatuisiin katseluelämyksiin

SmartImage Lite on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytöllä näkyvää sisältöä. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage Lite tehostaa näytön suorituskykyä dynaamisesti parantamalla kuvatarkkuutta, värien kylläisyyttä ja kuvien ja videokuvan tarkkuutta – kaikki tämä reaaliajassa yhdellä painikkeen painalluksella.

HDMI-valmis Full HD -viihteeseen

HDMI-valmis Full HD -viihteeseen

HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

63

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

09/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Reliable LCD Monitor

The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

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