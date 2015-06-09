2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
227E4LHAB/00
E Line
21,5" (54,6 cm)
Full HD -näyttö
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
SmartImage Lite on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytöllä näkyvää sisältöä. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage Lite tehostaa näytön suorituskykyä dynaamisesti parantamalla kuvatarkkuutta, värien kylläisyyttä ja kuvien ja videokuvan tarkkuutta – kaikki tämä reaaliajassa yhdellä painikkeen painalluksella.
HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.
3.9
5:stä
63
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
LordC
09/06/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Reliable LCD Monitor
The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Rob2014
19/09/2014
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Brilliant screen with good sound
Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
BigJim
19/09/2014
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Brilliant screen with good sound
Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight