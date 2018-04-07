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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

227E7QDSB/00

3.8

| (4) Arviot

Elävät värit, terävät yksityiskohdat

Tässä näytössä yhdistyvät laadukas kuva ja upea muotoilu. Elegantin ulkomuotonsa ja laajan katselukulmansa ansiosta näyttö sopii niin kotiin kuin toimistoonkin.

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elegantisti muotoillussa kotelossa

Elävät värit, terävät yksityiskohdat

  • E Line

  • 22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)

  • Full HD (1 920 x 1 080)

Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa

Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.

Reunasta toiseen ulottuva ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.

SmartContrast – syvät mustan sävyt

SmartContrast – syvät mustan sävyt

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

4

Arviot

3
2

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Value for money

Given the price.. I don't see how you can do better? It works.

Arvioitu tuote: 237E7QDSB LCD monitor

Arvioitu tuote: 237E7QDSB LCD monitor

27/02/2017

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 227E7QDSB Monitor LCD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 227E7QDSB Monitor LCD

28/11/2016

Suisse

Suisse

Vahvistettu ostaja

Super schöner Bildschirm

Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 237E7QDSB LCD-Monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 237E7QDSB LCD-Monitor

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Tämä Philips-näyttö on MHL-hyväksytty. Mikäli MHL-laitteesi ei muodosta yhteyttä tai toimi oikein, tarkista MHL-laitteesi usein kysytyt kysymykset tai ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi ohjeita. Laitteesi valmistajan käytännöt saattavat edellyttää tuotekohtaisen MHL-kaapelin tai -sovittimen ostamista, jotta laite toimii.

  2. Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.

  3. Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana

  4. MHL-yhteensopivien tuotteiden täydellinen luettelo on osoitteessa www.mhlconsortiun.org.

  5. AH-IPS-sana ja tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  6. Smart-vasteaika on optimaalinen arvo joko GtG- tai GtG (BW) -testeistä.