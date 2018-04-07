2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
227E7QDSB/00
Elävät värit, terävät yksityiskohdat
Tässä näytössä yhdistyvät laadukas kuva ja upea muotoilu. Elegantin ulkomuotonsa ja laajan katselukulmansa ansiosta näyttö sopii niin kotiin kuin toimistoonkin.
E Line
22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)
Full HD (1 920 x 1 080)
Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.
Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
3.8
5:stä
4
Arviot
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Arvioitu tuote: 237E7QDSB LCD monitor
Arvioitu tuote: 237E7QDSB LCD monitor
Rody
27/02/2017
Italia
Vahvistettu ostaja
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 227E7QDSB Monitor LCD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 227E7QDSB Monitor LCD
Peter57
28/11/2016
Suisse
Vahvistettu ostaja
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 237E7QDSB LCD-Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 237E7QDSB LCD-Monitor
Tämä Philips-näyttö on MHL-hyväksytty. Mikäli MHL-laitteesi ei muodosta yhteyttä tai toimi oikein, tarkista MHL-laitteesi usein kysytyt kysymykset tai ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi ohjeita. Laitteesi valmistajan käytännöt saattavat edellyttää tuotekohtaisen MHL-kaapelin tai -sovittimen ostamista, jotta laite toimii.
Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.
Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana
MHL-yhteensopivien tuotteiden täydellinen luettelo on osoitteessa www.mhlconsortiun.org.
AH-IPS-sana ja tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Smart-vasteaika on optimaalinen arvo joko GtG- tai GtG (BW) -testeistä.