Helppokäyttöinen Hospitality-kaukosäädin

Tämä tyylikäs kaukosäädin on suunniteltu erityisesti hotellikäyttöön. Tärkeimmät painikkeet ja toiminnot on sijoitettu siten, että vieraan on helppo käyttää niitä. Lisäksi useimmissa hotellikaukosäätimissä on varkauksia ehkäisevä paristokotelo, joka helpottaa ylläpitoa.