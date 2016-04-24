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  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö

Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu IPS-LCD-näyttö

231P4QPYKES/00

3.8
| (5) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
Philipsin IPS LED -näyttö, jossa on webkamera, helpottaa yhteistyötä ja yhteydenpitoa, ja säästät aikaa ja rahaa.
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ja web-kamera säästävät aikaa ja rahaa

Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö

  • P Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Full HD -näyttö

PowerSensor käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä

PowerSensor käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä

PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

web-kamera yhteydenpitoon ja yhteistyöhön

Sisäisen web-kameran ja mikrofonin avulla voit nähdä työkaverisi ja asiakkaasi ja kommunikoida heidän kanssaan. Tämän yksinkertaisen ratkaisun avulla yhteistyö ja jakaminen on mutkattomampaa, ja säästät sekä aikaa että matkakuluja.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

5

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

24/04/2016

Sverige

Sverige

Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!

En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

26/06/2012

Deutschland

Deutschland

Alles passt - Design und Bedienung

Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

23/04/2013

France

France

bon écran, logiciels fournis médiocres

Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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