SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!