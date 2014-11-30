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  • Mahtavaa TV-viihdettä Full HD LED -näytöllä
  • Mahtavaa TV-viihdettä Full HD LED -näytöllä
  • Mahtavaa TV-viihdettä Full HD LED -näytöllä
  • Mahtavaa TV-viihdettä Full HD LED -näytöllä
  • Mahtavaa TV-viihdettä Full HD LED -näytöllä
  • Mahtavaa TV-viihdettä Full HD LED -näytöllä
  • Mahtavaa TV-viihdettä Full HD LED -näytöllä
  • Mahtavaa TV-viihdettä Full HD LED -näytöllä

Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

231TE4LB/00

3.7
| (26) Arviot
Mahtavaa TV-viihdettä Full HD LED -näytöllä
Koe Philips Motivo Full HD -näytön loistava multimedian toistokyky. Digitaalisen TV-virittimen, HDMI-tulon ja tehokkaan äänentoiston ansiosta se on erinomainen valinta.
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jossa digitaalinen TV-viritin

Mahtavaa TV-viihdettä Full HD LED -näytöllä

  • Motivo

  • 23" (58,4 cm)

  • Full HD -näyttö

LED-tekniikalla luonnolliset värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

Kiinteä digitaalinen TV-viritin mahdollistaa TV:n katsomisen PC-näytöstä

Näytön kiinteä digitaalinen TV-viritin korkealaatuisten TV-signaalien vastaanottamiseen ja näyttämiseen useista eri lähteistä.

Full HD LCD -näyttö, resoluutio 1 920 x 1 080

Full HD LCD -näyttö, resoluutio 1 920 x 1 080

Full HD -näytössä on 1 920 x 1 080 pikselin laajakulmaresoluutio. Tämä on suurin mahdollinen resoluutio HD-lähdettä käytettäessä ja kuvan laatu on erinomainen. Näyttö tukee myös 1 080 pikselin signaaleja kaikista lähteistä, kuten Blu-ray ja HD-pelikonsolit. Signaalinkäsittely päivitetään tukemaan tätä huomattavasti suurempaa signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

26

Arviot

30/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

tv

Good brand easy to use menu nice design good picture

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

24/05/2020

Nederland

Nederland

ZEER MOOI BEELD.

Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

20/08/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) ΠΑΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

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