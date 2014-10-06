2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
234E5QHAW/00
AH-IPS-näyttö elävöittää kuvat
Tämä erittäin ohutreunainen Philips AH-IPS-näyttö toistaa kuvat tarkkoina ja värit eloisina. Mobile HD -linkin ansiosta voit muodostaa yhteyden älypuhelimeesi.
Huippuohut kehys
23" (58,4 cm)
MHL
Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
3.7
5:stä
12
Arviot
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
goes
20/07/2015
Suisse
Vahvistettu ostaja
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.
Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.