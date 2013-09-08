Välkkymättömät 3D-lasit helpottavat katselua

Nauti kevyistä ja helppokäyttöisistä polarisoiduista 3D-laseista. Nämä 3D-lasit on helppo huoltaa ja vaihtaa uusiin. Sen lisäksi ne ovat kohtuuhintaiset, joten kaikkien perheenjäsenten on mahdollista saada omat lasit. Lasien käyttöön ei tarvita paristoja eikä johtoja, joten nyt voit vihdoinkin nauttia niiden käytöstä niin kauan kuin haluat.