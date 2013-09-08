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  • Koe 3D-pelaaminen isossa näytössä
  • Koe 3D-pelaaminen isossa näytössä
  • Koe 3D-pelaaminen isossa näytössä
  • Koe 3D-pelaaminen isossa näytössä

Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu 3D-LCD-näyttö

236G3DHSB/00

4.7
| (7) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Koe 3D-pelaaminen isossa näytössä
Uppoudu 3D-peleihin Philipsin 236G-LED-näytön avulla. Iso näyttö, välkkymättömät 3D-lasit ja useat HDMI-tulot tekevät pelaamisesta paljon jännittävämpää!
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Koe 3D-pelaaminen isossa näytössä

  • G Line

  • 23" (58,4 cm)

  • 3D, FPR-lasit

Easy 3D - häiriötön pelikokemus

Easy 3D takaa miellyttävän 3D-katseluelämyksen tuntikausiksi. Sen toiminta on häiriötön ja vailla haamu- tai varjokuvia. Yhteensopivat 3D-lasit ovat kevyet, eikä niihin tarvita paristoja. Nauti 3D:stä helposti kotonasi!

Välkkymättömät 3D-lasit helpottavat katselua

Nauti kevyistä ja helppokäyttöisistä polarisoiduista 3D-laseista. Nämä 3D-lasit on helppo huoltaa ja vaihtaa uusiin. Sen lisäksi ne ovat kohtuuhintaiset, joten kaikkien perheenjäsenten on mahdollista saada omat lasit. Lasien käyttöön ei tarvita paristoja eikä johtoja, joten nyt voit vihdoinkin nauttia niiden käytöstä niin kauan kuin haluat.

Muunna 2D:t 3D:hen yhdellä painikkeella

Muunna 2D-sisällöt 3D:ksi painikkeen painalluksella! Pikanäppäin on helposti käytettävissä ruudun reunassa. Tämä toiminto uudistaa 2D-kokoelmasi pelit, elokuvat ja videot muuntamalla ne 3D:ksi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

7

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

08/09/2013

Italia

Italia

Prodotto eccellente e molto affidabile

Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

23/04/2013

France

France

Bon produit à condition .... !

La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

16/04/2013

Italia

Italia

ottimo

Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Jos tunnet huonovointisuutta, kuten huimausta, päänsärkyä tai sekavuutta, älä katso 3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti.

  2. Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.

  3. Lue tarkasti käyttöohje, jossa on lisätietoja 3D-katselusta ja terveydestä.

  4. Saat lisätietoa VGA-kortista ja muista 3D-toimintoon liittyvistä vaatimuksista osoitteessa www.philips.com/support.