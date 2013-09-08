2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
236G3DHSB/00
G Line
23" (58,4 cm)
3D, FPR-lasit
Easy 3D takaa miellyttävän 3D-katseluelämyksen tuntikausiksi. Sen toiminta on häiriötön ja vailla haamu- tai varjokuvia. Yhteensopivat 3D-lasit ovat kevyet, eikä niihin tarvita paristoja. Nauti 3D:stä helposti kotonasi!
Nauti kevyistä ja helppokäyttöisistä polarisoiduista 3D-laseista. Nämä 3D-lasit on helppo huoltaa ja vaihtaa uusiin. Sen lisäksi ne ovat kohtuuhintaiset, joten kaikkien perheenjäsenten on mahdollista saada omat lasit. Lasien käyttöön ei tarvita paristoja eikä johtoja, joten nyt voit vihdoinkin nauttia niiden käytöstä niin kauan kuin haluat.
Muunna 2D-sisällöt 3D:ksi painikkeen painalluksella! Pikanäppäin on helposti käytettävissä ruudun reunassa. Tämä toiminto uudistaa 2D-kokoelmasi pelit, elokuvat ja videot muuntamalla ne 3D:ksi.
4.7
5:stä
7
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
DrLuis1937
08/09/2013
Italia
Prodotto eccellente e molto affidabile
Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Jean87
23/04/2013
France
Bon produit à condition .... !
La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
lince8579
16/04/2013
Italia
ottimo
Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED
Jos tunnet huonovointisuutta, kuten huimausta, päänsärkyä tai sekavuutta, älä katso 3D-kuvaa pitkään yhtäjaksoisesti.
Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.
Lue tarkasti käyttöohje, jossa on lisätietoja 3D-katselusta ja terveydestä.
Saat lisätietoa VGA-kortista ja muista 3D-toimintoon liittyvistä vaatimuksista osoitteessa www.philips.com/support.