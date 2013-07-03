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  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

236V4LHAB/00

4.3
| (6) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
Katso eloisia LED-kuvia kiiltävästä, upeasti muotoillusta näytöstä, jossa on HDMI ja stereokaiuttimet. Loistava valinta!
Näytä kaikki edut

stereokaiuttimilla

Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

  • V Line

  • 23" (58,4 cm)

LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

Tehokas ääni 2 x 2 watin RMS-kaiuttimilla

Nyt voit nauttia multimediasta ja sosiaalisista sovelluksista stereoäänillä. Nämä kiinteät kaiuttimet kuulostavat hyviltä, auttavat sinua pääsemään eroon kaapelisotkusta ja säästävät tilaa työpöydällä.

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

6

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

03/07/2013

France

France

trés bon écran mais il y a des mais

Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

23/04/2013

Deutschland

Deutschland

top gerät

Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

09/09/2013

Italia

Italia

E' un prodotto con buon rapporto prezzo-prestazioni.

Consiglierei di acquistarlo per le sue caratteristiche performanti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED

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