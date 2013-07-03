2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
236V4LHAB/00
V Line
23" (58,4 cm)
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
Nyt voit nauttia multimediasta ja sosiaalisista sovelluksista stereoäänillä. Nämä kiinteät kaiuttimet kuulostavat hyviltä, auttavat sinua pääsemään eroon kaapelisotkusta ja säästävät tilaa työpöydällä.
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
4.3
5:stä
6
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
rem47
03/07/2013
France
trés bon écran mais il y a des mais
Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Alfredo
23/04/2013
Deutschland
top gerät
Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
ingvitale56
09/09/2013
Italia
E' un prodotto con buon rapporto prezzo-prestazioni.
Consiglierei di acquistarlo per le sue caratteristiche performanti.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED