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  • Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta
  • Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta
  • Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta
  • Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta

Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

237E4LSB/00

5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta
Katso upeita LED-kuvia luonnollisin värein tältä ohuelta ja tyylikkäältä näytöltä.
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Tyylikäs näyttö parantaa katselukokemusta

  • E Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Full HD -näyttö

LED-tekniikalla luonnolliset värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

SmartImage Lite ainutlaatuisiin katseluelämyksiin

SmartImage Lite on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytöllä näkyvää sisältöä. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage Lite tehostaa näytön suorituskykyä dynaamisesti parantamalla kuvatarkkuutta, värien kylläisyyttä ja kuvien ja videokuvan tarkkuutta – kaikki tämä reaaliajassa yhdellä painikkeen painalluksella.

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

01/09/2013

Italia

Italia

prodotto eccelllente

ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

24/08/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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