2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
239C4QSB/00
Blade 2
23" (58,4 cm)
Full HD -näyttö
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, kuvia, viihdettä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kuvatarkkuutta, värien kylläisyyttä, kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötila säästää virtaa merkittävästi. Kaikki reaaliajassa yhdestä painikkeesta.
Philipsin uusissa näytöissä on uuden sukupolven erittäin ohut LED-tekniikka, jonka ansiosta näytöt ovat entistä litteämpiä. Ohut näyttö sekä näyttää upealta että säästää tilaa työpöydällä.
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