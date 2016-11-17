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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite

240V5QDSB/00

4.2

| (5) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

Nauti HDMI-liitännällä ja SmartControl lite -käyttöliittymällä varustetun Philips-näytön eloisista kuvista. Loistava valinta!

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Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

  • V Line

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

Pieni koko säästää tilaa

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Arviot

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4.2

5:stä

5

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

3
1

17/11/2016

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. HDMI-kaapelit voivat vaihdella alueesta ja mallista riippuen.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen