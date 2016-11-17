2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
240V5QDSB/01
Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
Nauti HDMI-liitännällä ja SmartControl lite -käyttöliittymällä varustetun Philips-näytön eloisista kuvista. Loistava valinta!
V Line
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
IPS-ADS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-ADS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.
4.2
5:stä
5
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Denis
17/11/2016
Danmark
Vahvistettu ostaja
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
HDMI-kaapelit voivat vaihdella alueesta ja mallista riippuen.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen