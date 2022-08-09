2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
243S7EJMB/01
Luotettavat ja hyödylliset ominaisuudet,
S Line -näyttömme tukee tehokasta liiketoimintaa. IPS-laajakuvanäyttö, jossa on SoftBlue-tekniikka, lisää tuottavuutta silmäystävällisillä ominaisuuksillaan. Kehyksettömän näytön korkeutta voi säätää, ja voit luoda laajemman näkymän liittämällä useita näyttöjä.
S Line
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Näiden Philips-näyttöjen lukuisien yhteysvaihtoehtojen – kuten VGA, Display Port ja HDMI – ansiosta voit nauttia erittäin tarkasta pakkaamattoman video- ja äänisisällön toistosta. USB takaa huippunopeat yhteydet oheislaitteisiin. Näyttö tukee kaikkia uusimpia tekniikoita, joten saat vastinetta rahoillesi useaksi vuodeksi.
SoftBlue-LED-tekniikka hyödyntää älykästä teknologiaa. Se vähentää haitallisia sinisiä valoaaltoja näytön värien tai kuvan laadusta tinkimättä. SoftBlue on kansainvälisen TUV Rheinland -tarkastusyrityksen sertifioima LED-tekniikka, joka tutkitusti vähentää haitallista sinistä valoa.
LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.
3.6
5:stä
7
Arviot
Repetro46
09/08/2022
Italia
Vahvistettu ostaja
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Edut
compatto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Käyttöpäivä 2021-07-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Käyttöpäivä 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Arvioitu tuote: 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Arvioitu tuote: 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Kazunga
21/01/2021
Portugal
Vahvistettu ostaja
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Haitat
Qualidade de Som
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Käyttöpäivä 2019-12-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Käyttöpäivä 2019-12-21
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti