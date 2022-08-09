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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa SoftBlue-tekniikka

243S7EJMB/01

3.6

| (7) Arviot

Luotettavat ja hyödylliset ominaisuudet,

S Line -näyttömme tukee tehokasta liiketoimintaa. IPS-laajakuvanäyttö, jossa on SoftBlue-tekniikka, lisää tuottavuutta silmäystävällisillä ominaisuuksillaan. Kehyksettömän näytön korkeutta voi säätää, ja voit luoda laajemman näkymän liittämällä useita näyttöjä.

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jotka lisäävät tehokkuutta

Luotettavat ja hyödylliset ominaisuudet,

  • S Line

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartConnect ja DisplayPort-, HDMI- sekä VGA-liitäntä

Näiden Philips-näyttöjen lukuisien yhteysvaihtoehtojen – kuten VGA, Display Port ja HDMI – ansiosta voit nauttia erittäin tarkasta pakkaamattoman video- ja äänisisällön toistosta. USB takaa huippunopeat yhteydet oheislaitteisiin. Näyttö tukee kaikkia uusimpia tekniikoita, joten saat vastinetta rahoillesi useaksi vuodeksi.

SoftBlue-tekniikka suojaa silmiä ja pitää värit kirkkaina

SoftBlue-LED-tekniikka hyödyntää älykästä teknologiaa. Se vähentää haitallisia sinisiä valoaaltoja näytön värien tai kuvan laadusta tinkimättä. SoftBlue on kansainvälisen TUV Rheinland -tarkastusyrityksen sertifioima LED-tekniikka, joka tutkitusti vähentää haitallista sinistä valoa.

Välkkymätön tekniikka vähentää silmien väsymistä

LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

7

Arviot

3

09/08/2022

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Philips non si smentisce mai

Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa

Edut

compatto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Käyttöpäivä 2021-07-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Käyttöpäivä 2021-07-09

16/02/2018

Italia

Italia

Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo

Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)

Arvioitu tuote: 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Arvioitu tuote: 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

21/01/2021

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Excelente Imagem

O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo

Haitat

Qualidade de Som

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

Käyttöpäivä 2019-12-21

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue

Käyttöpäivä 2019-12-21

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  3. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  4. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  5. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.

  6. Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti