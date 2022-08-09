Mijn keuze voor deze monitor was dat hij/zij is voorzien van USB-aansluitingen (zoals bij mijn vorige Dell monitor) dit vanwege de korte kabels van de randapparatuur. Ook de kwaliteit van het beeld is prachtig. Goede kwaliteit/prijs verhouding. Echter wat bleek: bij mijn Dell-monitor hoefde ik geen aparte kabel van mijn computor naar de monitor aan te leggen om de USB-aansluitingen te effectueren, dat moet wel bij de 243S. Maar dar wist ik eerst niet. Dus Philips gebeld: hoe krijg ik de USB-aansluitingen werkend? Daar moest een meer ingevoerde technicus aan te pas komen. Die kwam na twee dagen met een antwoord wat ook in de handleiding stond vermeld maar dat was geen antwoord op de vraag en toen wist hij het ook niet meer. Op de site van de concurrent vond ik het antwoord: er moest een tweede kabel van computor naar monitor (hetzelfde als een printerkabel0 en ja toen werkten de USB-aansluitingen wel. Opmerking: Philips zorg dat op uw serviceafdeling mensen zitten over de nodige productkennis beschikken of niet te beroerd zijn intern naar het juiste antwoord op zoek te gaan. Het betrof hier nog slechts een simpele vraag!!