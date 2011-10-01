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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa HDMI

244E2SB/00

4.3

| (15) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta

Upeaa viihdettä suuressa HDMI-näytössä

Tämän suuren 244E2 HDMI Full HD Multimedia -näytön avulla voit uppoutua pelien ja elokuvien maailmaan. Näytössä on tyylikkäät SmartTouch-ohjaimet.

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Upeaa viihdettä suuressa HDMI-näytössä

  • 24" (61 cm) E-line

  • Full HD

SmartImage Lite ainutlaatuisiin katseluelämyksiin

SmartImage Lite on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytöllä näkyvää sisältöä. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage Lite tehostaa näytön suorituskykyä dynaamisesti parantamalla kuvatarkkuutta, värien kylläisyyttä ja kuvien ja videokuvan tarkkuutta – kaikki tämä reaaliajassa yhdellä painikkeen painalluksella.

Tyylikkäät SmartTouch-ohjaimet

Älykkäät SmartTouch-ohjaimet ovat kosketusherkkiä kuvakkeita, jotka korvaavat ulkonevat painikkeet. SmartTouch-ohjaimet reagoivat kevyimpäänkin kosketukseen ja käynnistävät esimerkiksi näytön tai lisäävät näytön kirkkautta tai terävyyttä SmartImage Lite -toiminnon avulla. Kun toiminto on käytössä, SmartTouch-kuvakkeet hohtavat osoituksena annetuista komennoista.

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

15

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

01/10/2011

Sverige

Sverige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 192E2SB LCD monitor with Touch Control

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 192E2SB LCD monitor with Touch Control

18/05/2012

Italia

Italia

ottima TV peccato non sia venduta in italia

il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

15/05/2012

España

España

Me encanda el diseño

Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 192E2SB LCD monitor with Touch Control

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 192E2SB LCD monitor with Touch Control

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