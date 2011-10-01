2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Upeaa viihdettä suuressa HDMI-näytössä
Tämän suuren 244E2 HDMI Full HD Multimedia -näytön avulla voit uppoutua pelien ja elokuvien maailmaan. Näytössä on tyylikkäät SmartTouch-ohjaimet.
24" (61 cm) E-line
Full HD
SmartImage Lite on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytöllä näkyvää sisältöä. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage Lite tehostaa näytön suorituskykyä dynaamisesti parantamalla kuvatarkkuutta, värien kylläisyyttä ja kuvien ja videokuvan tarkkuutta – kaikki tämä reaaliajassa yhdellä painikkeen painalluksella.
Älykkäät SmartTouch-ohjaimet ovat kosketusherkkiä kuvakkeita, jotka korvaavat ulkonevat painikkeet. SmartTouch-ohjaimet reagoivat kevyimpäänkin kosketukseen ja käynnistävät esimerkiksi näytön tai lisäävät näytön kirkkautta tai terävyyttä SmartImage Lite -toiminnon avulla. Kun toiminto on käytössä, SmartTouch-kuvakkeet hohtavat osoituksena annetuista komennoista.
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
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4.3
5:stä
15
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
01/10/2011
Sverige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 192E2SB LCD monitor with Touch Control
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 192E2SB LCD monitor with Touch Control
fiorpa
18/05/2012
Italia
ottima TV peccato non sia venduta in italia
il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
apalapurismaJuan
15/05/2012
España
Me encanda el diseño
Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 192E2SB LCD monitor with Touch Control
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 192E2SB LCD monitor with Touch Control