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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color -tekniikka

246E7QDAB/00

4.3

| (26) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta

Eloisat ja aidot värit

Näytön Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa eloisat ja aidot värit. Elegantin muotoilunsa ja laajan katselukulmansa ansiosta näyttö sopii niin kotiin kuin toimistoonkin.

Näytä kaikki edut

elegantisti muotoillussa kotelossa

Eloisat ja aidot värit

  • E Line

  • 24 (näyttö 23,6" / 59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Välkkymätön tekniikka vähentää silmien väsymistä

LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.

Upea kiiltävä viimeistely tuo tyylikkään lisän sisustukseen

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

26

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 323E7QDAB LCD-Display

Käyttöpäivä 2018-12-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 323E7QDAB LCD-Display

Käyttöpäivä 2018-12-09

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD

21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Tämä Philips-näyttö on MHL-hyväksytty. Mikäli MHL-laitteesi ei muodosta yhteyttä tai toimi oikein, tarkista MHL-laitteesi usein kysytyt kysymykset tai ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi ohjeita. Laitteesi valmistajan käytännöt saattavat edellyttää tuotekohtaisen MHL-kaapelin tai -sovittimen ostamista, jotta laite toimii.

  2. Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.

  3. Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana

  4. MHL-yhteensopivien tuotteiden täydellinen luettelo on osoitteessa www.mhlconsortiun.org.

  5. HDMI-kaapelit voivat vaihdella alueesta ja mallista riippuen.

  6. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %

  8. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.