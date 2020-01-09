2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
246E7QDAB/00
Eloisat ja aidot värit
Näytön Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa eloisat ja aidot värit. Elegantin muotoilunsa ja laajan katselukulmansa ansiosta näyttö sopii niin kotiin kuin toimistoonkin.
E Line
24 (näyttö 23,6" / 59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.
Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.
4.3
5:stä
26
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Konne
09/01/2020
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 323E7QDAB LCD-Display
Käyttöpäivä 2018-12-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 323E7QDAB LCD-Display
Käyttöpäivä 2018-12-09
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD
alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD
Tämä Philips-näyttö on MHL-hyväksytty. Mikäli MHL-laitteesi ei muodosta yhteyttä tai toimi oikein, tarkista MHL-laitteesi usein kysytyt kysymykset tai ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi ohjeita. Laitteesi valmistajan käytännöt saattavat edellyttää tuotekohtaisen MHL-kaapelin tai -sovittimen ostamista, jotta laite toimii.
Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.
Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana
MHL-yhteensopivien tuotteiden täydellinen luettelo on osoitteessa www.mhlconsortiun.org.
HDMI-kaapelit voivat vaihdella alueesta ja mallista riippuen.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.