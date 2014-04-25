2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
248X3LFHSB/00
LightFrame 2™
23,6" + 60 cm
Ainutlaatuisen LightFrame-tekniikan ansiosta Philips jatkaa pitkiä perinteitään innovaatioiden käyttämisessä tehokkaasti. LightFrame-tekniikka perustuu siihen tieteelliseen havaintoon, että silmän kolmanteen reseptoriin kulkeva sininen valo virkistää biologista kelloasi, tekee sinusta energisemmän ja lisää hyvinvointia. Käyttämällä tähän tarkoitukseen kehitettyjä materiaaleja Philips LightFrame -näytön kehys lähettää tietyn aallonpituuden sinistä valoa, joka vähentää silmien väsymistä ja parantaa keskittymistä, kun vietät pitkiä aikoja näytön ääressä.
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!
4.4
5:stä
5
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Bubu51
25/04/2014
France
Pourquoi chercher ailleurs?
Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Dingflofbips
17/05/2013
Nederland
Fijne monitor
Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
AndreasMuller
09/09/2012
Deutschland
Super zum arbeiten und programmieren...
Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung