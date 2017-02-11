2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
24PFS5231/12
Full HD erittäin ohut LED-TV
Pieni kooltaan, suuri ominaisuuksiltaan. Philips 5200 -sarja muuttaa käsityksesi pienistä televisioista. Television All-in-One-ääniratkaisussa on langattomat liitäntäominaisuudet ja upea äänentoisto.
60 cm (24")
Full HD -LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Pienten televisioiden suuri merkkipaalu on saavutettu. Philipsin All-in-One-ääniratkaisu on tehokas kiinteä kaiutinjärjestelmä, joka toimii myös näppäränä TV-telineenä. Sen täydellinen kaiutinyhdistelmä tuo uutta eloa elokuviin, peleihin ja musiikkiin. Langattoman liitäntämahdollisuuden ansiosta voit toistaa mitä tahansa sisältöä milloin tahansa, aina yhtä helposti ja laadukkaasti. Valkoisen ja hopean yhdistelmä tuo tyyliä huoneeseen kuin huoneeseen.
Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.
Tyylikkään, pienen ja kevyen television avulla voit katsoa lempiohjelmaasi keittiössä, seurata uutisia autotallissa ja katsoa peliä takapihalla. Tämä TV kulkee mukanasi lähes mihin tahansa!
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3.8
5:stä
106
Arviot
Earth
11/02/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Behändig tv med bra funktioner
Den här tv:n kan man använda på många olika sätt och det fungerar utmärkt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5200 series 24PFS5231 Ultratunn LED-TV med Full HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5200 series 24PFS5231 Ultratunn LED-TV med Full HD
preben
20/03/2018
Danmark
Super fint lille TV
Det fungerer fint nu, efter at jeg har opdateret softwaren, også med lyd fra start, tidligere kom lyden først når der blev skiftet kanal.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV
Carsten
07/09/2017
Danmark
Enkelt og kompakt
Helt enkelt, kompakt, flot billede og tilmed med god lyd.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.