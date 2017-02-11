Vaikuttavaa ääntä uskomattoman pienikokoisesta ääniratkaisusta

Pienten televisioiden suuri merkkipaalu on saavutettu. Philipsin All-in-One-ääniratkaisu on tehokas kiinteä kaiutinjärjestelmä, joka toimii myös näppäränä TV-telineenä. Sen täydellinen kaiutinyhdistelmä tuo uutta eloa elokuviin, peleihin ja musiikkiin. Langattoman liitäntämahdollisuuden ansiosta voit toistaa mitä tahansa sisältöä milloin tahansa, aina yhtä helposti ja laadukkaasti. Valkoisen ja hopean yhdistelmä tuo tyyliä huoneeseen kuin huoneeseen.