Pieni kannettava TV: siellä missä sinäkin

Tyylikkään, pienen, kevyen ja helposti kannettava television avulla voit katsoa lempiohjelmiasi missä tahansa, vaikka keittiössä tai retkellä perheen kanssa. Tämän TV:n avulla pysyt ajan tasalla uutisista ja urheilutuloksista. Se kulkee mukanasi lähes mihin tahansa!