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Tuotanto lopetettu

5600 seriesFull HD erittäin ohut LED-TV

24PFS5603/12

3.7

| (106) Arviot

Erittäin ohut Full HD LED-TV

Koe Philips 5600 -television siisti ja minimalistinen muotoilu, joka sopii ohuutensa ansiosta täydellisesti sisustukseen. Tämä Full HD -televisio on ihanteellinen valinta yksinkertaisuudesta pitävälle.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Pixel Plus HD -tekniikalla

Erittäin ohut Full HD LED-TV

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Pieni kannettava TV: siellä missä sinäkin

Tyylikkään, pienen, kevyen ja helposti kannettava television avulla voit katsoa lempiohjelmiasi missä tahansa, vaikka keittiössä tai retkellä perheen kanssa. Tämän TV:n avulla pysyt ajan tasalla uutisista ja urheilutuloksista. Se kulkee mukanasi lähes mihin tahansa!

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

106

Arviot

20/03/2022

Italia

Italia

Philipsin työntekijä

Vahvistettu ostaja

Televisore molto valido

[Employee of philipsglobal] Ottimo televisore, tutto funziona perfettamente. Un buon acquisto

Edut

tutto perfetto

Haitat

nessuno

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Käyttöpäivä 2021-02-20

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Käyttöpäivä 2021-02-20

27/01/2022

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Qualità/prezzo

Buon prodotto di gamma, avendone provati altri prima dell'acquisto. Ottima l'assistenza Philips di cui ho avuto bisogno dopo pochi mesi problema risolto definitivamente

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Käyttöpäivä 2021-07-27

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Käyttöpäivä 2021-07-27

08/11/2021

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

leggero, facile installarlo

Ne avevo già un altro da 42" che andava benissimo e allora ho preso il secondo da 32 debbo dire che fino ad ora sono soddisfatto solo un piccolo problema ma perchè i due telecomandi di televisori della stessa serie sono differenti?

Edut

leggerezza, facilità di installazione

Haitat

telecomandi differenti per due televisori della stessa serie

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Käyttöpäivä 2020-10-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Käyttöpäivä 2020-10-08

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.