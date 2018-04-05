2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
24PFT4022/12
Full HD erittäin ohut LED-TV
Viihdekäyttöön suunniteltu Philips 4000 -televisio tuo huippukuvanlaadun pienikokoiseen näyttöön. Kompaktin kokonsa ansiosta televisio on helppo siirtää huoneesta toiseen, ja minimalistinen muotoilu saa sen sopimaan minne tahansa.
60 cm (24")
Full HD -LED-TV
DVB-T/T2/C
Tyylikkään, pienen ja kevyen television avulla voit katsoa lempiohjelmaasi keittiössä, seurata uutisia autotallissa ja katsoa peliä takapihalla. Tämä TV kulkee mukanasi lähes mihin tahansa!
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.
3.8
5:stä
66
Arviot
norm
05/04/2018
Danmark
super produkt
Tilslutningsmulighederne gør produktet ideelt som tv og monitor. Nemt og logisk at betjene. Glimrende fjernbetjening.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PFT4022 Ultratyndt Full HD LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PFT4022 Ultratyndt Full HD LED-TV
Teddie2003
09/05/2018
United Kingdom
Perfect little tv.
This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Scifikev19
09/05/2018
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Perfect little tv.
This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.