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Tuotanto lopetettu

4000 seriesFull HD erittäin ohut LED-TV

24PFT4022/12

3.8

| (66) Arviot

Full HD erittäin ohut LED-TV

Viihdekäyttöön suunniteltu Philips 4000 -televisio tuo huippukuvanlaadun pienikokoiseen näyttöön. Kompaktin kokonsa ansiosta televisio on helppo siirtää huoneesta toiseen, ja minimalistinen muotoilu saa sen sopimaan minne tahansa.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikan avulla

Full HD erittäin ohut LED-TV

  • 60 cm (24")

  • Full HD -LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Pieni kannettava TV: siellä missä sinäkin

Tyylikkään, pienen ja kevyen television avulla voit katsoa lempiohjelmaasi keittiössä, seurata uutisia autotallissa ja katsoa peliä takapihalla. Tämä TV kulkee mukanasi lähes mihin tahansa!

Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

66

Arviot

05/04/2018

Danmark

Danmark

super produkt

Tilslutningsmulighederne gør produktet ideelt som tv og monitor. Nemt og logisk at betjene. Glimrende fjernbetjening.

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Arvioitu tuote: 4000 series 24PFT4022 Ultratyndt Full HD LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 24PFT4022 Ultratyndt Full HD LED-TV

09/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Perfect little tv.

This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

09/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Perfect little tv.

This TV is a perfect size for the kitchen or any child’s bedroom. Virtually plug and play. Took it out of the box - instructions where easy to follow, and all the free view programmes tuned in quickly. The design is good with the stand easy to attach. The tv just slants back slightly - which I thought was idea for where we wanted it. All in all well pleased. All our TVs are Philips. I don’t think I’d choose any other brand.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 22PFT4022 Full HD Ultra-Slim LED TV

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.