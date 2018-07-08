2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
24PFT4032/12
Full HD erittäin ohut LED-TV
Kannettava ja kaunis. Philips 4000 -televisio on suunniteltu kulkemaan mukanasi. Erittäin ohuen muotoilunsa ja puhtaan valkoisen kehyksensä ansiosta se näyttää upealta kaikissa tiloissa.
60 cm (24")
Full HD -LED-TV
DVB-T/T2/C
Picture Performance Index yhdistää Philipsin näyttötekniikan ja edistyneet kuvankäsittelytekniikat ja parantaa jokaista kuvan elementtiä: terävyyttä, liikettä, kontrastia ja värintoistoa. Lähteestä riippumatta kuva on aina kristallinkirkas ja yksityiskohtainen ja siinä on uskomatonta syvyyttä. Erinomainen värintoisto näyttää mustan mustana, valkoisen valkoisena ja ihonvärit kauniin luonnollisina.
Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.
4.1
5:stä
12
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Ystävä66
08/07/2018
Suomi
Yksinkertaisen tyylikäs ja laaja katselukulma
Ostin tuttavallani sairaalaan pienelle pöydälle. Valkoisena sopii hyvin sairaalan valkoiseen miljööseen huomaamattomasti. Helppo käyttää, terävä kuva, laaja katselukulma, joten sopii hyvin vuodepotilaalle henkilökohtaiseen käyttöön.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV
kylle48
28/05/2018
Sverige
Bra funktioner
Bra produkt men ljudet är lite klent även om volymen höjs
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
ludde71
28/12/2017
Sverige
Jag kan rekommendera denna Tv
Bra format för mina behov,bild likaså ljud,många inställnings möjligheter och uttag. Mycket nöjd
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.