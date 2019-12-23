2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
24PHS4304/12
LED-TV
Pieni on kaunista, kuten LED TV, joka sopii ahtaaseenkin paikkaan. Pixel Plus HD -kuva on tarkka, ja ääni on selkeä. Voit seurata televisiota ruokaa laittaessasi tai katsoa elokuvia juoksumatolta käsin.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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4.1
5:stä
20
Arviot
95%
suosittelee tätä tuotetta
Lars45j74
23/12/2019
Danmark
Fint TV, kan alt hvad det skal
Meget flot billede, god pris. Kan alt hvad der skal til
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Käyttöpäivä 2019-11-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Käyttöpäivä 2019-11-23
Harryanny
31/07/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Product voldoet prima
TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.
Edut
Zie omschrijving
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Käyttöpäivä 2020-03-31
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Käyttöpäivä 2020-03-31
Arminn
05/04/2020
Italia
Ottimo
Ciao,sono soddisfatto molto ,il prodotto comodo e semplice da usare,consiglio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4304 TV LED
Käyttöpäivä 2019-03-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4304 TV LED
Käyttöpäivä 2019-03-05
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.