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Tuotanto lopetettu

4300 seriesLED-TV

24PHS4354/12

3.9

| (9) Arviot

LED-TV

Pieni on kaunista, kuten LED TV, joka sopii ahtaaseenkin paikkaan. Pixel Plus HD -kuva on tarkka, ja ääni on selkeä. Voit seurata televisiota ruokaa laittaessasi tai katsoa elokuvia juoksumatolta käsin.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Pixel Plus HD -tekniikalla

LED-TV

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Selkeä äänentoisto koko äänialueen kaiuttimilla.

Helppo siirtää. Takana piilojalusta, joka vie vähän tilaa.

Selkeä puhe. Vaikuttavat tehosteet.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.9

5:stä

9

Arviot

3

25/09/2020

Italia

Italia

Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi

Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet

Edut

Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.

Haitat

Non si collega ad internet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4354 TV LED

Käyttöpäivä 2020-08-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4354 TV LED

Käyttöpäivä 2020-08-25

05/09/2020

España

España

La tele es perfecta para la habitación

Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.

Edut

Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.

Haitat

Que no contenga manual

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Käyttöpäivä 2020-08-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4354 Televisor LED

Käyttöpäivä 2020-08-05

02/08/2020

België

België

Vahvistettu ostaja

Prachtig Toestel

Mooi uiterlijk. Prachtig beeld. Vlotte bediening van het toestel.

Edut

Alleen pluspunten

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4354 LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4354 LED-TV

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.