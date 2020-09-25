2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
24PHS4354/12
LED-TV
Pieni on kaunista, kuten LED TV, joka sopii ahtaaseenkin paikkaan. Pixel Plus HD -kuva on tarkka, ja ääni on selkeä. Voit seurata televisiota ruokaa laittaessasi tai katsoa elokuvia juoksumatolta käsin.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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3.9
5:stä
9
Arviot
Brigante-71
25/09/2020
Italia
Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi
Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet
Edut
Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.
Haitat
Non si collega ad internet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4354 TV LED
Käyttöpäivä 2020-08-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4354 TV LED
Käyttöpäivä 2020-08-25
JLI63
05/09/2020
España
La tele es perfecta para la habitación
Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.
Edut
Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.
Haitat
Que no contenga manual
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Käyttöpäivä 2020-08-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Käyttöpäivä 2020-08-05
Jorita
02/08/2020
België
Vahvistettu ostaja
Prachtig Toestel
Mooi uiterlijk. Prachtig beeld. Vlotte bediening van het toestel.
Edut
Alleen pluspunten
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4354 LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4300 series 24PHS4354 LED-TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.