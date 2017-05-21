Terävä kuva ja tehokas toiminta

Työskentele tehokkaasti Philipsin 27 tuuman Full HD -näytöllä. Kristallinkirkkaan Full HD -kuvanlaadun ja huippuominaisuuksien – kuten korkeudensäädön sekä Flicker-Free- ja LowBlue-tekniikoiden – ansiosta päätetyö ei rasita silmiäsi.