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Tuotanto lopetettu

QHD LCD -näyttö

272B8QJEB/01

3.8

| (20) Arviot

Kristallinkirkas kuva

Työskentele tehokkaasti Philipsin 27 tuuman Quad HD -näytöllä. Kristallinkirkkaan Quad HD -kuvanlaadun ja huippuominaisuuksien – kuten Flicker-Free- ja LowBlue-tekniikoiden – ansiosta päätetyö ei rasita silmiäsi.

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Huippuluokan suorituskyky parantaa tuottavuutta

Kristallinkirkas kuva

  • B-line

  • 27" (68,6 cm)

  • Quad HD (2560 x 1440)

1,074 miljardia väriä tuottavat yksityiskohtaiset ja tasaiset sävyt

10-bittisen näytön 1,074 miljardia väriä ja 12-bittinen sisäinen värinkäsittely takaavat erinomaisen värisyvyyden sekä luonnollisen tasaiset sävyt ilman vääristymiä tai häiriöitä.

Suunniteltu vastaamaan ympäristöstandardeja

Suunniteltu ympäristöä säästäväksi. Käyttökustannuksia vähennetty. Tämä näyttö vastaa ympäristöstandardeja, kuten ENERGY STAR, EPEAT, TCO-sertifikaatti. Lisätietoja sertifioinnista seuraavilta sivuilta: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO-sertifiointi: https://tcocertified.com/

LowBlue-tila lisää työn tehokkuutta vähentämällä silmien rasitusta

Tutkimukset ovat osoittaneet, että LED-näyttöjen lyhyen aaltopituuden siniset valonsäteet voivat ultraviolettivalon tavoin aiheuttaa vauriota silmille ja vaikuttaa näköön pitkällä aikavälillä. Hyvinvointia edistämään kehitetty Philips LowBlue -tila vähentää haitallista lyhyen aaltopituuden sinistä valoa älykkään ohjelmistotekniikan avulla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

20

Arviot

2

03/04/2022

Suisse

Suisse

Excellent écran pour la retouche photo

Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.

Edut

Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs

Haitat

Pas de connexion USB-C

Arvioitu tuote: 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Käyttöpäivä 2021-04-03

Arvioitu tuote: 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Käyttöpäivä 2021-04-03

29/08/2021

Suisse

Suisse

Vahvistettu ostaja

Ideal für HomeOffice

Der Monitor hat ein Kontrastreiches angenehmes Bild. Das Seitenverhältnis von 16:9 ist für den normalen und Home-Office Gebrauch ideal. Angenehm ist auch der schmale Rand, besonders bei der Nutzung von 2 Monitoren nebeneinander.

Edut

Guter Kontrast, Seitenverhältnis, schmaler Rand

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 230B8QJEB LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2021-04-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 230B8QJEB LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2021-04-29

20/01/2021

België

België

Vahvistettu ostaja

Image très nette

Très satisfait du produit livré dans un délai très court.

Edut

Cadre extérieur très fin et une précision de l'image. Connectique importante

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 230B8QJEB Moniteur LCD

Käyttöpäivä 2019-12-20

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 230B8QJEB Moniteur LCD

Käyttöpäivä 2019-12-20

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.