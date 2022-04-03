2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
272B8QJEB/01
Kristallinkirkas kuva
Työskentele tehokkaasti Philipsin 27 tuuman Quad HD -näytöllä. Kristallinkirkkaan Quad HD -kuvanlaadun ja huippuominaisuuksien – kuten Flicker-Free- ja LowBlue-tekniikoiden – ansiosta päätetyö ei rasita silmiäsi.
B-line
27" (68,6 cm)
Quad HD (2560 x 1440)
10-bittisen näytön 1,074 miljardia väriä ja 12-bittinen sisäinen värinkäsittely takaavat erinomaisen värisyvyyden sekä luonnollisen tasaiset sävyt ilman vääristymiä tai häiriöitä.
Suunniteltu ympäristöä säästäväksi. Käyttökustannuksia vähennetty. Tämä näyttö vastaa ympäristöstandardeja, kuten ENERGY STAR, EPEAT, TCO-sertifikaatti. Lisätietoja sertifioinnista seuraavilta sivuilta: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO-sertifiointi: https://tcocertified.com/
Tutkimukset ovat osoittaneet, että LED-näyttöjen lyhyen aaltopituuden siniset valonsäteet voivat ultraviolettivalon tavoin aiheuttaa vauriota silmille ja vaikuttaa näköön pitkällä aikavälillä. Hyvinvointia edistämään kehitetty Philips LowBlue -tila vähentää haitallista lyhyen aaltopituuden sinistä valoa älykkään ohjelmistotekniikan avulla.
3.8
5:stä
20
Arviot
MadSurfer
03/04/2022
Suisse
Excellent écran pour la retouche photo
Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.
Edut
Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs
Haitat
Pas de connexion USB-C
Arvioitu tuote: 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Käyttöpäivä 2021-04-03
Arvioitu tuote: 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Käyttöpäivä 2021-04-03
Zeche77
29/08/2021
Suisse
Vahvistettu ostaja
Ideal für HomeOffice
Der Monitor hat ein Kontrastreiches angenehmes Bild. Das Seitenverhältnis von 16:9 ist für den normalen und Home-Office Gebrauch ideal. Angenehm ist auch der schmale Rand, besonders bei der Nutzung von 2 Monitoren nebeneinander.
Edut
Guter Kontrast, Seitenverhältnis, schmaler Rand
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 230B8QJEB LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2021-04-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 230B8QJEB LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2021-04-29
Elec1
20/01/2021
België
Vahvistettu ostaja
Image très nette
Très satisfait du produit livré dans un délai très court.
Edut
Cadre extérieur très fin et une précision de l'image. Connectique importante
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 230B8QJEB Moniteur LCD
Käyttöpäivä 2019-12-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 230B8QJEB Moniteur LCD
Käyttöpäivä 2019-12-20
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.