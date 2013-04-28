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Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu AMVA-LCD-näyttö

273E3QHSB/00

4.5
| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Tehokas AMVA-näyttö
Katsele kuvia erittäin kirkkaalta AMVA LED -näytöltä. Sen suuren koon, laajan katselukulman ja selkeän, eloisan kuvan ansiosta viihdyt varmasti.
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erittäin kirkas näyttö ja eloisa kuva

Tehokas AMVA-näyttö

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD -näyttö

AMVA LED -näyttö tarjoaa laajan katselukulman, erittäin terävän kontrastin ja eloisan kuva

AMVA LED -näyttö tarjoaa laajan katselukulman, erittäin terävän kontrastin ja eloisan kuva

Philips AMVA LED -näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma, joten kuva on terävä jopa 90 asteen kulmassa katseltaessa.

16:9 Full HD -resoluutio pelaamiseen ja videoiden katseluun

16:9 Full HD -resoluutio pelaamiseen ja videoiden katseluun

Full HD -näytössä on 1 920 x 1 080 pikselin laajakulmaresoluutio. Tämä on suurin mahdollinen resoluutio HD-lähdettä käytettäessä ja kuvan laatu on erinomainen. Näyttö tukee myös 1 080 pikselin signaaleja kaikista lähteistä, kuten Blu-ray ja HD-pelikonsolit. Signaalinkäsittely päivitetään tukemaan tätä huomattavasti suurempaa signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat.

HDMI-valmis Full HD -viihteeseen

HDMI-valmis Full HD -viihteeseen

HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

28/04/2013

France

France

Globalement, un très bon produit

Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !

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Arvioitu tuote: 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

23/01/2013

Italia

Italia

Abbagliante

Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

08/09/2013

Italia

Italia

Fa quello che deve ottimo per il lavoro

Monitor compatto e ben definito. Lo consiglio soldi spesi bene

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

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