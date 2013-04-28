2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
273E3QHSB/00
E Line
27" (68,6 cm)
Full HD -näyttö
Philips AMVA LED -näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma, joten kuva on terävä jopa 90 asteen kulmassa katseltaessa.
Full HD -näytössä on 1 920 x 1 080 pikselin laajakulmaresoluutio. Tämä on suurin mahdollinen resoluutio HD-lähdettä käytettäessä ja kuvan laatu on erinomainen. Näyttö tukee myös 1 080 pikselin signaaleja kaikista lähteistä, kuten Blu-ray ja HD-pelikonsolit. Signaalinkäsittely päivitetään tukemaan tätä huomattavasti suurempaa signaalin laatua ja resoluutiota. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat.
HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.
4.5
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
jck85
28/04/2013
France
Globalement, un très bon produit
Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
cipudduzza
23/01/2013
Italia
Abbagliante
Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
utos75
08/09/2013
Italia
Fa quello che deve ottimo per il lavoro
Monitor compatto e ben definito. Lo consiglio soldi spesi bene
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED