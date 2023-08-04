2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
273V7QDAB/01
Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan
Täydellinen yleiskäyttöinen näyttö, jonka upeat kuvat ulottuvat reunasta reunaan. Kompakti ja ohut näyttö on myös hellävarainen silmille.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!
Nauti parannetusta mukavuudesta ja luettavuudesta lukiessasi pitkiä, paljon tekstiä sisältäviä asiakirjoja. EasyRead-tila säästää silmiäsi paperia jäljittelevällä katselukokemuksella – tila simuloi oikealla paperilla lukemista säätämällä digitaalisen näytön värejä ja zoomaustasoja.
4.1
5:stä
81
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
clayballs
04/08/2023
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
very nice screen
i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen
Edut
nice clear screen
Haitat
screen goes black when moving it
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2023-07-04
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2023-07-04
SbrankoS
18/01/2023
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Products has great
For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2021-12-18
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2021-12-18
Bobbojob
08/07/2022
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great big monitor with good sound
Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2020-07-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2020-07-08
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen