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Tuotanto lopetettu

Full HD ‑LCD-näyttö

273V7QDAB/01

4.1

| (81) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta

Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan

Täydellinen yleiskäyttöinen näyttö, jonka upeat kuvat ulottuvat reunasta reunaan. Kompakti ja ohut näyttö on myös hellävarainen silmille.

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Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!

EasyRead-tila – kuin lukisit paperista

Nauti parannetusta mukavuudesta ja luettavuudesta lukiessasi pitkiä, paljon tekstiä sisältäviä asiakirjoja. EasyRead-tila säästää silmiäsi paperia jäljittelevällä katselukokemuksella – tila simuloi oikealla paperilla lukemista säätämällä digitaalisen näytön värejä ja zoomaustasoja.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

81

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

04/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

very nice screen

i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen

Edut

nice clear screen

Haitat

screen goes black when moving it

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2023-07-04

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2023-07-04

18/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Products has great

For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2021-12-18

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2021-12-18

08/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great big monitor with good sound

Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2020-07-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2020-07-08

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen