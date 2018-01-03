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  • Energy Label Europe A
    Eloisat ja aidot värit
  • Eloisat ja aidot värit
  • Eloisat ja aidot värit
  • Eloisat ja aidot värit
  • Eloisat ja aidot värit
  • Eloisat ja aidot värit
  • Eloisat ja aidot värit
  • Energy Label Europe A
    Eloisat ja aidot värit
  • Eloisat ja aidot värit
  • Eloisat ja aidot värit
  • Eloisat ja aidot värit
  • Eloisat ja aidot värit
  • Eloisat ja aidot värit
  • Eloisat ja aidot värit

Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color -tekniikka

276E7QDSW/00

3.9
| (17) Arviot
Eloisat ja aidot värit
Näytön Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa eloisat ja aidot värit. Elegantin muotoilunsa ja laajan katselukulmansa ansiosta näyttö sopii niin kotiin kuin toimistoonkin.
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elegantisti muotoillussa kotelossa

Eloisat ja aidot värit

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.

PLS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

PLS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

PLS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen PLS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä myös tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

17

Arviot

3

03/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent picture quality, great response times

I purchased this monitor to replace a damaged monitor - roughly the same size - HOWEVER, the excellent colour reproduction makes it an ideal monitor to view and edit semi-pro photos such as those taken on the leading digital SLR cameras. The toggle at the rear of the screen is easy to master and the 3rd party software that the monitor ships with, when updated via the internet. provides for a lot of additional benefits. All in All I find this monitor the best I've ever had and competitively priced. Philips provide a wealth of information on their site which helps the user experience.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E7QDSW LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/10/2021

España

España

Muy satisfecha

Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

22/09/2021

España

España

Monitor Philips, una gran compra.

Philips siempre es una marca a tener en cuenta, calidad, seriedad y compromiso. Este monitor lo compré buscando un cambio y un monitor que me gustara y pudiese configurar a mi gusto, que fuese actual, de calidad y confianza, con un perfil delgado y que al usar me sintiera cómodo, este fue mi monitor elegido nada más verlo, estoy super contento de tenerlo en mi casa y disfrutar de sus prestaciones, que son muchas, gracias Philips por hacer cosas así....

Edut

Buena imagen, fácil de usar y configurar, un monitor para muchos años

Haitat

Nada de momento...todo son ventajas...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Tämä Philips-näyttö on MHL-hyväksytty. Mikäli MHL-laitteesi ei muodosta yhteyttä tai toimi oikein, tarkista MHL-laitteesi usein kysytyt kysymykset tai ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi ohjeita. Laitteesi valmistajan käytännöt saattavat edellyttää tuotekohtaisen MHL-kaapelin tai -sovittimen ostamista, jotta laite toimii.

  2. Vaatii MHL-sertifioidun mobiililaitteen ja MHL-kaapelin (myydään erikseen). Varmista yhteensopivuus MHL-laitteen myyjältä.

  3. Valmiustila/virransäästötila ei ole käytettävissä MHL-latauksen aikana

  4. MHL-yhteensopivien tuotteiden täydellinen luettelo on osoitteessa www.mhlconsortiun.org.

  5. HDMI-kaapelit voivat vaihdella alueesta ja mallista riippuen.

  6. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %