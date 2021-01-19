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  • LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color -tekniikka
    Upeat värit, tyylikäs muotoilu
  • Upeat värit, tyylikäs muotoilu
  • Upeat värit, tyylikäs muotoilu
  • LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color -tekniikka
    Upeat värit, tyylikäs muotoilu
  • Upeat värit, tyylikäs muotoilu
  • Upeat värit, tyylikäs muotoilu

Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color -tekniikka

276E9QDSB/00

3.4
| (28) Arviot

1 palkinto

Upeat värit, tyylikäs muotoilu
Tyylikkään kapeareunaisen Philips E Line Full HD -näytön Ultra Wide-Color -tekniikka takaa todentuntuisen kuvanlaadun.
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Upeat värit, tyylikäs muotoilu

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD (1 920 x 1 080)

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image AWARD-7185178

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

28

Arviot

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

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Arvioitu tuote: 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

04/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Mr. Jezza

This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

30/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor! Works well!

This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!

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Arvioitu tuote: 226E9QDSB LCD monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226E9QDSB LCD monitor

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, FreeSync ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut nimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

  5. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  6. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  7. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.