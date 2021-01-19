2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
276E9QDSB/00
E Line
27" (68,6 cm)
Full HD (1 920 x 1 080)
Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
Palkinnot
3.4
5:stä
28
Arviot
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
04/04/2020
United Kingdom
Mr. Jezza
This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
TGCNathan
30/01/2019
United Kingdom
Great monitor! Works well!
This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226E9QDSB LCD monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226E9QDSB LCD monitor
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
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NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.