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Tuotanto lopetettu

Kaareva LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color

328E9QJAB/01

4.2

| (59) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta

Upeat, todentuntuiset värit

Nauti elävistä väreistä ja tarkoista yksityiskohdista Philipsin kaarevien näyttöjen ansiosta. Kaareva 32 tuuman E line -näyttö tarjoaa Full HD -kuvanlaadun ja Ultra Wide-Color -tekniikka herättävät kuvat eloon.

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Upeat, todentuntuiset värit

  • E Line

  • 32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Kaarevalla näytöllä vaikuttavampi kokemus

Kaarevalla näytöllä vaikuttavampi kokemus

Kaareva työpöytänäyttö tekee käyttökokemuksesta entistäkin henkilökohtaisemman, sillä se asettaa käyttäjän työpöydän keskipisteeseen. Voit uppoutua täysillä näytön tapahtumiin.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.

VA-näyttö antaa upeat kuvat ja laajat katselukulmat

VA-näyttö antaa upeat kuvat ja laajat katselukulmat

Philips VA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma ja terävä kuva.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

59

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

18/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Perfect monitor

Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

02/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Love it

I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2020-10-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2020-10-02

24/02/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent product

This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2020-01-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2020-01-24

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  1. Näytön kaaren säde millimetreinä

  2. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  5. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  7. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.