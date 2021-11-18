2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
328E9QJAB/01
Upeat, todentuntuiset värit
Nauti elävistä väreistä ja tarkoista yksityiskohdista Philipsin kaarevien näyttöjen ansiosta. Kaareva 32 tuuman E line -näyttö tarjoaa Full HD -kuvanlaadun ja Ultra Wide-Color -tekniikka herättävät kuvat eloon.
E Line
32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Kaareva työpöytänäyttö tekee käyttökokemuksesta entistäkin henkilökohtaisemman, sillä se asettaa käyttäjän työpöydän keskipisteeseen. Voit uppoutua täysillä näytön tapahtumiin.
Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.
Philips VA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma ja terävä kuva.
4.2
5:stä
59
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2020-10-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2020-01-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2020-01-24
Näytön kaaren säde millimetreinä
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.