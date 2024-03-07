2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
328P6VUBREB/00
P Line
32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Tässä Philips-näytössä on kiinteä tyypin C USB-telakka, jota voi käyttää myös virransyöttöön. Ohuen käännettävän USB-C-liittimen ansiosta telakointi onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Kaikki oheislaitteet (kuten näppäimistö, hiiri ja RJ-45 Ethernet -kaapeli) voi liittää näytön telakkaan. Kun yhdistät kannettavan näyttöön, voit katsoa HD-videokuvaa ja käyttää huippunopeaa tiedonsiirtoyhteyttä sekä ladata kannettavan tietokoneesi yhdellä USB-C-kaapelilla.
Tässä Philips-näytössä on USB-C-liitäntä, jota voi käyttää virransyöttöön. Älykäs ja joustava virranhallinta mahdollistaa yhteensopivan laitteen lataamisen suoraan. Ohuen käännettävän USB-C-liitännän avulla liittäminen onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Voit katsoa HD-videokuvaa ja siirtää dataa todella nopeasti samalla, kun lataat yhteensopivaa laitetta.
Tämän näytön kiinteä USB-C-liitin soveltuu erinomaisesti USB-virransyöttöön. Älykkään ja mukautettavan virranhallinnan ansiosta voit ladata yhteensopivaa* kannettavaa tietokonetta suoraan näytöstä yhdellä USB-C-kaapelilla.
3.4
5:stä
14
Arviot
Alooo86
07/03/2024
Sverige
Super högkvalitet skärm!!
Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!
Edut
funktioner
Haitat
inget
Arvioitu tuote: Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
Arvioitu tuote: Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
TheWhiteWater
09/01/2026
United Kingdom
Type C Docking Station Built in + Bright Screen
I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic
Edut
Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen
Haitat
Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
dorol
29/05/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Good monitor
Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...
Edut
10 bit color, HDR, contrast
Haitat
bright spots in corners
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.
USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.
Toiminnot, kuten näytön jakaminen sekä video- ja äänisisältöjen toistaminen verkosta, voivat vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Äänen ja videon laatuun vaikuttavat myös käytettävät laitteet sekä verkon kaistanleveys ja suorituskyky.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Kirkkaus (tyypillinen): 400 cd/ m2
BT. 709- / DCI-P3 -alue CIE1976-standardin mukaan
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan
Jos Ethernet-yhteys vaikuttaa hitaalta, avaa OSD-valikko ja valitse USB 3.0 tai uudempi versio, joka tukee lähiverkon nopeutta 1 G:hen asti.
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.