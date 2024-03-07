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  • Brilliance LCD-näyttö ja USB-C-telakointi
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  • Brilliance LCD-näyttö ja USB-C-telakointi
    Vähemmän liitäntöjä
  • Vähemmän liitäntöjä
  • Vähemmän liitäntöjä
  • Vähemmän liitäntöjä
  • Vähemmän liitäntöjä
  • Vähemmän liitäntöjä
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Tuotanto lopetettu

BrillianceLCD-näyttö ja USB-C-telakointi

328P6VUBREB/00

3.4
| (14) Arviot
Vähemmän liitäntöjä
Philips Brilliance -näytön USB-C-telakan avulla voit vähentää johtojen määrää. Yhden kaapelin USB-C-liitännällä voit katsella teräviä 4K UHD -kuvia, yhdistää suojatusti intranetiin tai vaikkapa ladata kannettavan tietokoneen akkua.
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USB-C-telakka

Vähemmän liitäntöjä

  • P Line

  • 32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Kiinteä USB-C-telakka

Kiinteä USB-C-telakka

Tässä Philips-näytössä on kiinteä tyypin C USB-telakka, jota voi käyttää myös virransyöttöön. Ohuen käännettävän USB-C-liittimen ansiosta telakointi onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Kaikki oheislaitteet (kuten näppäimistö, hiiri ja RJ-45 Ethernet -kaapeli) voi liittää näytön telakkaan. Kun yhdistät kannettavan näyttöön, voit katsoa HD-videokuvaa ja käyttää huippunopeaa tiedonsiirtoyhteyttä sekä ladata kannettavan tietokoneesi yhdellä USB-C-kaapelilla.

Yhdistä kannettava tietokone yhdellä USB-C-kaapelilla

Yhdistä kannettava tietokone yhdellä USB-C-kaapelilla

Tässä Philips-näytössä on USB-C-liitäntä, jota voi käyttää virransyöttöön. Älykäs ja joustava virranhallinta mahdollistaa yhteensopivan laitteen lataamisen suoraan. Ohuen käännettävän USB-C-liitännän avulla liittäminen onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Voit katsoa HD-videokuvaa ja siirtää dataa todella nopeasti samalla, kun lataat yhteensopivaa laitetta.

Lataa yhteensopivan kannettavan tietokoneen akku näytön liitännästä

Tämän näytön kiinteä USB-C-liitin soveltuu erinomaisesti USB-virransyöttöön. Älykkään ja mukautettavan virranhallinnan ansiosta voit ladata yhteensopivaa* kannettavaa tietokonetta suoraan näytöstä yhdellä USB-C-kaapelilla.

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Arviot

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3.4

5:stä

14

Arviot

07/03/2024

Sverige

Sverige

Super högkvalitet skärm!!

Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!

Edut

funktioner

Haitat

inget

Arvioitu tuote: Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

Arvioitu tuote: Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

09/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Type C Docking Station Built in + Bright Screen

I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic

Edut

Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen

Haitat

Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

29/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Good monitor

Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...

Edut

10 bit color, HDR, contrast

Haitat

bright spots in corners

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.

  2. USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.

  3. Toiminnot, kuten näytön jakaminen sekä video- ja äänisisältöjen toistaminen verkosta, voivat vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Äänen ja videon laatuun vaikuttavat myös käytettävät laitteet sekä verkon kaistanleveys ja suorituskyky.

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  5. Kirkkaus (tyypillinen): 400 cd/ m2

  6. BT. 709- / DCI-P3 -alue CIE1976-standardin mukaan

  7. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  8. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  9. Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan

  10. Jos Ethernet-yhteys vaikuttaa hitaalta, avaa OSD-valikko ja valitse USB 3.0 tai uudempi versio, joka tukee lähiverkon nopeutta 1 G:hen asti.

  11. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.

  12. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.