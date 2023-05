Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.