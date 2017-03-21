2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PFS6401/12
Erittäin ohut Android-FHD-LED-televisio
Tyylikäs ulkoasu ja kompakti muotoilu. Philips 6400 -sarja tarjoaa Full HD -kuvanlaatua 32 tuuman näytöllä. Sarjan televisiot sisältävät kaikki suurempien mallien ominaisuudet, ja niissä on myös Smart TV -suosikit, kuten Android TV, Google Cast ja Spotify.
80 cm (32")
Full HD -LED-TV
Dual Core, 8 Gt:n laajennettava muisti
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.
Koti on erityinen paikka, jossa vietät suurimman osan ajastasi. Mikset siis valitsisi televisiota, joka sopii hyvin kotisi lämpimään ja kutsuvaan tunnelmaan? Philipsin ainutlaatuisen Ambilight-tekniikan ansiosta television kuva on entistä laajempi ja katselukokemus sykähdyttävämpi. Televisio heijastaa valoa molemmilta reunoilta ympäröiviin seiniin ja tuo näin televisio-ohjelman värit, eloisuuden ja jännityksen koko huoneeseen. Ambilight nostaa katselukokemuksesi aivan uudelle tasolle.
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3.4
5:stä
98
Arviot
Kvasshaug
21/03/2017
Norge
Vahvistettu ostaja
Utmerket kvalitet
Savner bryter for å slå TV'en helt av. Har problem med å koble mobil harddisk som arkiv. Har kjørt setup på harddisken, men ikke koblet den opp på TV'en igjen, siden TV'en står på hytten. Spent på om det fungerer da.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 32PFS6401 Svært slank Full HD-TV drevet av Android™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 32PFS6401 Svært slank Full HD-TV drevet av Android™
RedDevil7
29/09/2020
United Kingdom
Superb
Philips as per usual develop yet another wonderful tv. I now have 5 from this size up to 65 inches
Edut
Ambilight and value for money
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™
Käyttöpäivä 2020-05-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™
Käyttöpäivä 2020-05-29
pera007
05/07/2018
Deutschland
ich bin überzeugt von Pfilips
ich bin mit Philips sehr zufrieden darum habe ich auch andere Geräte. ganz besonders finde ich die aussen Beleuchtung und ist sehr Bedienungs Freundlich.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
Huomaa, että Amazon-sovellukset eivät välttämättä ole käytettävissä maassasi. (Tällä hetkellä Amazon-sovellukset toimivat vain Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Itävallassa.)