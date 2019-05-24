2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PFT4132/12
Full HD erittäin ohut LED-TV
Tyylikäs ja loistava hinta-laatusuhde. Philips 4100 -televisio, jossa on Digital Crystal Clear -tekniikka, takaa Full HD -kuvanlaadun, suuren kontrastin ja selkeän äänentoiston. Tämä helppokäyttöinen malli tarjoaa vaivattoman viihdekokemuksen.
80 cm (32")
Full HD -LED-TV
DVB-T/T2/C
Uuden television muotoilussa ja teknisessä suunnittelussa otetaan huomioon pienimmätkin yksityiskohdat. Uusien reunajalkojen ansiosta television alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Näin reunajalat syventävät katseluelämystä ja antavat televisiolle modernin ilmeen.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.
3.9
5:stä
18
Arviot
deco
24/05/2019
Norge
Enkel og praktisk
Enkelt og praktisk TV - apparat. Kjøpt til bruk på soverommet og er meget fornøyd.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Kaffekopp
10/05/2019
Norge
Svært god TV for pengene!
Svært god TV. Bildet er skarpt og fargene er klare og varme. Den er veldig elegant siden den har så tynn ramme, og er pen å se på. Lyden er mer enn godkjent, men det kan selvsagt ikke sammenlignes med et musikkanlegg.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Badgero
04/01/2018
United Kingdom
Quality Product
Wanted full HD and Philips has in my opinion the best reputation. I was not disappointed. The quality is everything I hoped for and would recommend this television to all who ask. I offer the highest praise for this product
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.