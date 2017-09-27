Erittäin ohut, virtaviivainen musta jalusta

Tumma, salaperäinen ja uskomattoman vahva. Philipsin virtaviivainen musta jalusta nostaa televisiosi uudelle tasolle. Erittäin ohut ja kestävä jalusta huokuu samaa eleganssia kuin televisiokin ja tekee pienellä vaivalla suuren vaikutuksen.