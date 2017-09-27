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Tuotanto lopetettu

4100Erittäin ohut LED-TV

32PHS4131/12

3.4

| (15) Arviot

Erittäin ohut LED-TV

Philips 4100 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. Loistava kuvanlaatu ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikka

Erittäin ohut LED-TV

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Erittäin ohut, virtaviivainen musta jalusta

Tumma, salaperäinen ja uskomattoman vahva. Philipsin virtaviivainen musta jalusta nostaa televisiosi uudelle tasolle. Erittäin ohut ja kestävä jalusta huokuu samaa eleganssia kuin televisiokin ja tekee pienellä vaivalla suuren vaikutuksen.

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Uusi integroitu HEVC-standardi takaa laadukkaan kuvan

Uusi integroitu HEVC-standardi mahdollistaa erinomaisen kuvanlaadun ja tarkkuuden.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

15

Arviot

27/09/2017

Danmark

Danmark

Godt produkt.

Flot og enkelt design. Fantastisk billede kvalitet. Mange tilslutnings muligheder så det fungere med det andet, lidt ældre udstyr man har.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 32PHS4131 Ultraslankt LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 32PHS4131 Ultraslankt LED-TV

07/01/2018

Deutschland

Deutschland

Arbeitet sehr stabil

Im Gegensatz zu den philips TV mit Android arbeitet dieses Gerät mit DVB-T2 sehr stabil und zu meiner Zufriedenheit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV

01/08/2017

België

België

Mooie kwaliteits tv voor weing geld.

Jammer genoeg zat er geen beschrijving bij. Afstand bediening is erg onduidelijk bij het eerste gebruik. TV zelf super kwaliteit beeld zeer scherp geluid. Vooral de geluid functie van film is ideaal voor bij het bekijken van een actie film. Min puntje is niet duidelijk of de tv is als je hem uit drukt of in de stand-by staat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 32PHS4131 Ultraslanke LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 32PHS4131 Ultraslanke LED-TV

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.