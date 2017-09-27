2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PHS4131/12
Erittäin ohut LED-TV
Philips 4100 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. Loistava kuvanlaatu ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.
80 cm (32")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Tumma, salaperäinen ja uskomattoman vahva. Philipsin virtaviivainen musta jalusta nostaa televisiosi uudelle tasolle. Erittäin ohut ja kestävä jalusta huokuu samaa eleganssia kuin televisiokin ja tekee pienellä vaivalla suuren vaikutuksen.
Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.
Uusi integroitu HEVC-standardi mahdollistaa erinomaisen kuvanlaadun ja tarkkuuden.
3.4
5:stä
15
Arviot
MN1660
27/09/2017
Danmark
Godt produkt.
Flot og enkelt design. Fantastisk billede kvalitet. Mange tilslutnings muligheder så det fungere med det andet, lidt ældre udstyr man har.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 32PHS4131 Ultraslankt LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 32PHS4131 Ultraslankt LED-TV
Matthias777
07/01/2018
Deutschland
Arbeitet sehr stabil
Im Gegensatz zu den philips TV mit Android arbeitet dieses Gerät mit DVB-T2 sehr stabil und zu meiner Zufriedenheit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 32PHS4131 Ultraflacher LED TV
wieikben
01/08/2017
België
Mooie kwaliteits tv voor weing geld.
Jammer genoeg zat er geen beschrijving bij. Afstand bediening is erg onduidelijk bij het eerste gebruik. TV zelf super kwaliteit beeld zeer scherp geluid. Vooral de geluid functie van film is ideaal voor bij het bekijken van een actie film. Min puntje is niet duidelijk of de tv is als je hem uit drukt of in de stand-by staat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 32PHS4131 Ultraslanke LED-TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 32PHS4131 Ultraslanke LED-TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.