2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PHS4504/12
LED-TV
Pieni on kaunista, kuten LED TV, joka sopii ahtaaseenkin paikkaan. Pixel Plus HD -kuva on tarkka, ja ääni on selkeä. Voit seurata televisiota ruokaa laittaessasi tai katsoa elokuvia juoksumatolta käsin.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Mortemon
25/03/2020
Nederland
TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer
Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.
Edut
Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Käyttöpäivä 2019-02-25
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Käyttöpäivä 2019-02-25
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.