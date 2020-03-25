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Tuotanto lopetettu

4500 seriesLED-TV

32PHS4504/12

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

LED-TV

Pieni on kaunista, kuten LED TV, joka sopii ahtaaseenkin paikkaan. Pixel Plus HD -kuva on tarkka, ja ääni on selkeä. Voit seurata televisiota ruokaa laittaessasi tai katsoa elokuvia juoksumatolta käsin.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Pixel Plus HD -tekniikalla

LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Helppo siirtää. Takana piilojalusta, joka vie vähän tilaa.

Selkeä äänentoisto koko äänialueen kaiuttimilla.

HD LED TV. Kristallinkirkas kuvanlaatu.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

25/03/2020

Nederland

Nederland

TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer

Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.

Edut

Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Käyttöpäivä 2019-02-25

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Käyttöpäivä 2019-02-25

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.