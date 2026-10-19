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Tuotanto lopetettu

4000 seriesLED-TV

32PHT4009/12

LED-TV

Philips 4100 -sarjan LED-TV tuottaa vakuuttavan kirkkaan ja eloisan kuvan. Minimalistisen muotoilun ja laadukkaan äänen ansiosta se sopii täydellisesti mihin tahansa huoneeseen.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikka

LED-TV

  • 81 cm (32")

  • LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet

Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Voit nauttia suosikkisarjoista ja uutisista tai katsella videoita ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

Huippuohuen reunan ansiosta näyttöön mahtuu enemmän kuvaa

Huippuohuen reunan ansiosta näyttöön mahtuu enemmän kuvaa

Perinteisissä televisioissa on kuvaa kehystävä reunus. Tämän TV:n huippuohuen reunan ansiosta voit kuitenkin nauttia televisioviihteestä koko ruudun täydeltä.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Pause TV -pysäytystoiminto ja USB-tallennus vaativat ohjelmistopäivityksen. Lisätietoja ohjelmistopäivityksestä on tukiosiossa osoitteessa www.philips.com/TV.

  2. USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  5. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  6. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.