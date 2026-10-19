2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PHT4009/12
LED-TV
Philips 4100 -sarjan LED-TV tuottaa vakuuttavan kirkkaan ja eloisan kuvan. Minimalistisen muotoilun ja laadukkaan äänen ansiosta se sopii täydellisesti mihin tahansa huoneeseen.
81 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Voit nauttia suosikkisarjoista ja uutisista tai katsella videoita ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
Perinteisissä televisioissa on kuvaa kehystävä reunus. Tämän TV:n huippuohuen reunan ansiosta voit kuitenkin nauttia televisioviihteestä koko ruudun täydeltä.
Arviot
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Pause TV -pysäytystoiminto ja USB-tallennus vaativat ohjelmistopäivityksen. Lisätietoja ohjelmistopäivityksestä on tukiosiossa osoitteessa www.philips.com/TV.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.