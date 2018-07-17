2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PHT4132/12
Erittäin ohut LED-TV
Tyylikäs ja loistava hinta-laatusuhde. Philips 4100 -televisio, jossa on Digital Crystal Clear -tekniikka, takaa HD-kuvanlaadun, suuren kontrastin ja selkeän äänentoiston. Tämä helppokäyttöinen malli tarjoaa vaivattoman viihdekokemuksen.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Uuden television muotoilussa ja teknisessä suunnittelussa otetaan huomioon pienimmätkin yksityiskohdat. Uusien reunajalkojen ansiosta television alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Näin reunajalat syventävät katseluelämystä ja antavat televisiolle modernin ilmeen.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.
3.7
5:stä
30
Arviot
Ernshaw
17/07/2018
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Good value for money
Our (different brand) tv "gave up the ghost" and it was too expensive to repair. It was a 40", but our budget restricted us to a new 32". We haven't noticed that much of a difference; enjoying programmes just as much on a smaller screen. The picture is crystal clear and has good sound quality. I associate the brand Philips with good quality, and this tv hasn't disappointed.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Sarsar39
27/06/2018
United Kingdom
Brilliant TV for the money
Really pleased with this TV, the picture is clear and the sound is good, can't fault it, great 32inch TV.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Tina1969
14/06/2018
United Kingdom
Very light and easy to set up and clear instructions
This TV is light and not to complicated to set up. Good picture and sound
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.