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Tuotanto lopetettu

4500 seriesErittäin ohut LED-TV

32PHT4503/12

3.7

| (21) Arviot

Erittäin ohut LED-TV

Philips 4500 tarjoaa ennennäkemättömän kuvanlaadun edulliseen hintaan. Pelkistetyn tyylikäs laite sopii erinomaisesti kaikkiin kotisi huoneisiin.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Pixel Plus HD -tekniikalla

Erittäin ohut LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Ohuet ja viimeistellyt jalat henkivät ilmavuutta

Uudenlaisen jalkatelineen ansiosta TV:n alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Katseluelämys on syvempi, ja TV saa modernin ilmeen.

Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet

Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

21

Arviot

22/10/2021

Suomi

Suomi

Helppokäyttöinen

Hyvä telkkari. Tv-ohjelman äänet saisivat kuulua kun ohjelmaopasta katsoo. Tottumuskysymys.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV

Käyttöpäivä 2021-04-22

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV

Käyttöpäivä 2021-04-22

01/03/2022

France

France

Très bon produit

.Très bon produit,surtout pour moins de 200€. A recommander

Haitat

son

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat

Käyttöpäivä 2020-03-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat

Käyttöpäivä 2020-03-01

14/07/2020

España

España

Vahvistettu ostaja

Es muy facil de usar

Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar

Edut

todo

Haitat

nada

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Käyttöpäivä 2019-06-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Käyttöpäivä 2019-06-14

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.