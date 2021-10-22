2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PHT4503/12
Erittäin ohut LED-TV
Philips 4500 tarjoaa ennennäkemättömän kuvanlaadun edulliseen hintaan. Pelkistetyn tyylikäs laite sopii erinomaisesti kaikkiin kotisi huoneisiin.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
Uudenlaisen jalkatelineen ansiosta TV:n alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Katseluelämys on syvempi, ja TV saa modernin ilmeen.
Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.
Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.
3.7
5:stä
21
Arviot
MlNÄ
22/10/2021
Suomi
Helppokäyttöinen
Hyvä telkkari. Tv-ohjelman äänet saisivat kuulua kun ohjelmaopasta katsoo. Tottumuskysymys.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV
Käyttöpäivä 2021-04-22
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV
Käyttöpäivä 2021-04-22
un chartain
01/03/2022
France
Très bon produit
.Très bon produit,surtout pour moins de 200€. A recommander
Haitat
son
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat
Käyttöpäivä 2020-03-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat
Käyttöpäivä 2020-03-01
14/07/2020
España
Vahvistettu ostaja
Es muy facil de usar
Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar
Edut
todo
Haitat
nada
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Käyttöpäivä 2019-06-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Käyttöpäivä 2019-06-14
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.