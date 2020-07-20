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Tuotanto lopetettu

BrillianceKaareva UltraWide-näyttö ja USB-C-telakka

349P7FUBEB/00

3.8

| (4) Arviot

Vähemmän liitäntöjä

Philips Brilliance -televisiossa on erittäin leveä 34 tuuman näyttö. Kaareva Quad HD -kuvaruutu vie sinut tapahtumien keskipisteeseen. Monipuolinen USB-C-liitäntä ja jalustan korkeussäätö parantavat käytettävyyttä.

Näytä kaikki edut

vallankumouksellisen USB-C-liittimen ansiosta

Vähemmän liitäntöjä

  • P Line

  • 34" (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.

Kaikki liitännät samassa USB-C-kaapelissa

Uudessa C-tyyppisessä USB 3.1 -kaapelissa on ohut ja käännettävä liitin, jonka avulla telakointi onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. USB 3.1 -kaapelilla tiedonsiirto on jopa 20 kertaa USB 2.0 -mallia nopeampaa, joten voit siirtää tietoa kiintolevyltä tietokoneelle nopeammin kuin koskaan. Voit liittää kaikki oheislaitteet näyttöön helposti telakalla, jolloin tietokoneeseen tarvitaan vain yksi johto. Samalla saat erittäin tarkan videosiirron tietokoneesta näyttöön. Näyttöön liitettyä USB-C-kaapelia voi käyttää myös kannettavan tietokoneen virta- ja latausjohtona, joten et tarvitse erillisiä virtajohtoja.

Crystal Clear -kuvat, UltraWide QHD 3440 x 1440 pikseliä

Philips-näytöt takaavat UltraWide Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämmät 3440 x 1440 pikselin kuvat. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja 178/178-katselukulmien ansiosta nämä uudet näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. UltraWide 21:9 -muoto parantaa tuottavuutta, koska tiedostoja voi vertailla rinnakkain ja laajoja laskentataulukoita esittää selkeämmin. Philipsin näytöillä saat terävät kuvat käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

4

Arviot

4
1

20/07/2020

Nederland

Nederland

DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP

JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP

Haitat

GROOT

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Käyttöpäivä 2020-06-20

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Käyttöpäivä 2020-06-20

10/10/2019

Suisse

Suisse

Stark

Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

24/04/2020

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Fin monitor til hjemme arbejde

Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.

Edut

Funktionelt display

Haitat

Dock med begrænset funktionalitet

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Käyttöpäivä 2019-03-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Käyttöpäivä 2019-03-24

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Näytön kaaren säde millimetreinä

  2. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI-, DP- tai USB-C-liitäntää.

  3. USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.

  4. Toiminnot, kuten näytön jakaminen sekä video- ja äänisisältöjen toistaminen verkosta, voivat vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Äänen ja videon laatuun vaikuttavat myös käytettävät laitteet sekä verkon kaistanleveys ja suorituskyky.

  5. USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.

  6. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  7. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  8. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  10. PIP/PBP-tila ei tue USB-C- ja HDMI-kaapelien käyttöä samaan aikaan.

  11. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.