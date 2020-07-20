2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
349P7FUBEB/00
Vähemmän liitäntöjä
Philips Brilliance -televisiossa on erittäin leveä 34 tuuman näyttö. Kaareva Quad HD -kuvaruutu vie sinut tapahtumien keskipisteeseen. Monipuolinen USB-C-liitäntä ja jalustan korkeussäätö parantavat käytettävyyttä.
P Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.
Uudessa C-tyyppisessä USB 3.1 -kaapelissa on ohut ja käännettävä liitin, jonka avulla telakointi onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. USB 3.1 -kaapelilla tiedonsiirto on jopa 20 kertaa USB 2.0 -mallia nopeampaa, joten voit siirtää tietoa kiintolevyltä tietokoneelle nopeammin kuin koskaan. Voit liittää kaikki oheislaitteet näyttöön helposti telakalla, jolloin tietokoneeseen tarvitaan vain yksi johto. Samalla saat erittäin tarkan videosiirron tietokoneesta näyttöön. Näyttöön liitettyä USB-C-kaapelia voi käyttää myös kannettavan tietokoneen virta- ja latausjohtona, joten et tarvitse erillisiä virtajohtoja.
Philips-näytöt takaavat UltraWide Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämmät 3440 x 1440 pikselin kuvat. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja 178/178-katselukulmien ansiosta nämä uudet näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. UltraWide 21:9 -muoto parantaa tuottavuutta, koska tiedostoja voi vertailla rinnakkain ja laajoja laskentataulukoita esittää selkeämmin. Philipsin näytöillä saat terävät kuvat käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.
3.8
5:stä
4
Arviot
DJOMMAD
20/07/2020
Nederland
DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP
JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP
Haitat
GROOT
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Käyttöpäivä 2020-06-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Käyttöpäivä 2020-06-20
löwe
10/10/2019
Suisse
Stark
Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
24/04/2020
Danmark
Vahvistettu ostaja
Fin monitor til hjemme arbejde
Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.
Edut
Funktionelt display
Haitat
Dock med begrænset funktionalitet
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Käyttöpäivä 2019-03-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Käyttöpäivä 2019-03-24
Näytön kaaren säde millimetreinä
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI-, DP- tai USB-C-liitäntää.
USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.
Toiminnot, kuten näytön jakaminen sekä video- ja äänisisältöjen toistaminen verkosta, voivat vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Äänen ja videon laatuun vaikuttavat myös käytettävät laitteet sekä verkon kaistanleveys ja suorituskyky.
USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
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PIP/PBP-tila ei tue USB-C- ja HDMI-kaapelien käyttöä samaan aikaan.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.